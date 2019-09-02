Чемпионка US Open-2018 Наоми Осака не защитила чемпионский титул, проиграв в четвертом раунде Белинде Бенчич со счетом 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Осака лучше подавала (9 эйсов против 0 у Бенчич и 3-6 по двойным ошибкам), но хуже играла на приеме, заработав всего 1 брейк-пойнт (реализован). Белинда трижды взяла подачу Наоми.

В личном противостоянии швейцарка упрочила преимущество: 3-1. Все три победы над японкой Бенчич одержала в 2019 году (ранее она победила Наоми в Индиан-Уэллс и Мадриде).

Из-за неудачи в Нью-Йорке Осака потеряет первое место в мировом рейтинге и опустится в лучшем случае на третью строчку. Ее опередят Эшли Барти и Каролина Плишкова.

В четвертьфинале Бенчич сыграет либо с Донной Векич, либо с Юлией Гёргес.

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