Русский теннисист Андрей Рублев уступил итальянцу Маттео Берреттини в матче четвертого раунда US Open – 1:6, 4:6. 6:7(6).

Андрей проиграл первый сет всего за 25 минут, в третьем гейме второй партии отыграл три брейк-пойнта, но все-таки отдал подачу.

В конце встречи едва не произошел перелом. При счете 5:5 Берреттини сделал брейк и подавал на матч, но Андрей заработал двойной брейк-пойнт и впервые в матче взял подачу итальянца. На тай-брейке Рублев снова совершил мини-чудо и ушел с 2-5, потом отыграл первый матчбол, но в конце итальянец все-таки дожал Андрея.

В личном противостоянии повел итальянец – 2-1.

В четвертьфинале Берреттини сыграет либо с Александром Зверевым, либо с Диего Шварцманом.

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