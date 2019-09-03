Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поведение Даниила Медведева в матче третьего круга US Open против Фелисиано Лопеса.

«Я уже говорил два дня назад – сейчас многие молодые теннисисты делают то, чего делать, пожалуй, не стоит. Я не хочу, чтоб новое поколение славилось этим. Например, Циципас часто переступает черту, когда 15 раз переобувается или посреди партии уходит в туалет, ну и всякое такое. Пусть за тебя говорит ракетка – не надо отвлекать соперника и выигрывать подобным образом.

Сейчас немного переступает черту Медведев. Но он побеждает, он сыграет со Стэном в четвертьфинале. Я надеюсь, что молодые будут учиться у более взрослых вроде Роджера и Рафы – они невероятно себя ведут, за них говорит ракетка. Они не пытаются отвлекать соперника и сейчас побеждают. Надеюсь, в молодом поколении произойдет такая перемена», – цитирует 22-летнего Зверева официальный сайт US Open.

Александр не смог выйти в четвертьфинал турнира, проиграв Диего Шварцману (6:3, 2:6, 4:6, 3:6).

Медведев сегодня поспорит за выход в полуфинал со Стэном Вавринкой.

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