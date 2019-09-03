Мужчины

Как дела у топ-3?

В большой тройке первая потеря – Новак Джокович сложил чемпионские полномочия. Он вышел на матч со Стэном Вавринкой, проиграл ему два сета и в третьем снялся из-за травмы плеча. Повреждение беспокоило Новака во втором круге, потом он без видимых зрительскому глазу затруднений преодолел третий, а первый действительно серьезный соперник (Вавринка – победитель US Open 2016 года) из-за проблем со здоровьем оказался не по плечу в прямом и переносном смысле. Вежливые американские трибуны проводили Новака недовольным уханьем.

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Никаких затруднений не испытал Роджер Федерер в матче с Давидом Гоффеном. Бельгиец начал бойко, даже сделав брейк в первой партии, но потом откровенно посыпался. Два сета Роджер выиграл со счетом 6:2, а в третьем повесил финалисту Цинциннати баранку – 6:0.

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Самая легкая сетка досталась Рафаэлю Надалю – первый сеяный попался ему только в 1/8 финала. Прихлопнуть Марина Чилича в трех сетах, как это удавалось с другими соперниками, у Рафы не получилось – пришлось играть четыре. Но Надаль вспомнил, что он Надаль, и две последние партии завершились со счетом 6:1, 6:2 в пользу испанца.

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Что с Медведевым и Рублевым?

Даниил снова отметился трудовой победой под недовольный гул трибун. Он неожиданно отдал первый сет не входящему в топ-100 немцу Доминику Кёпферу, которого, если не учитывать все факторы, должен уверенно закрывать в трех партиях, но потом собрался и взял свое, добившись победы в матче на тай-брейке. В этот раз Медведев не бунтовал и был спокоен на протяжении всего матча – только после игры станцевал победный танец, а потом не удержался и снова поблагодарил трибуны.

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«Я говорю американцам прямо: «Вы против меня болеете – я буду выигрывать». А они продолжают болеть против меня. Вот как это объяснить? Я не понимаю», – недоумевает Даниил.

Рублев закончил продвижение по сетке US Open, споткнувшись об Маттео Берреттини. Ужасающие 1:6 в первом сете напугали, во втором Андрей выглядел лучше, но все равно уступил, а третий отдал на тай-брейке, хотя имел шансы отыграться и перевести матч в четвертую партию. Российский теннисист допускал много брака и не повторил позапрошлогоднего достижения, а Берреттини впервые вышел в четвертьфинал мэйджора.

Видео - Берреттини потушил Рублева и засветил кубики пресса 03:02

Как там некстген?

Из представителей молодого поколения в восьмерке лучших на US Open остались 23-летние Медведев и Берреттини. Александр Зверев поупирался с Диего Шварцманом в первой партии, но сдал три следующих, сыпя двойными ошибками – позже русский немец рассказал, что ему было трудно играть из-за травмы. Из-за падения в матче предыдущего круга с Альяжем Бедене у теннисиста опухли бедро и спина. Попутно Саша получил два предупреждения и был оштрафован на гейм.

Видео - Берреттини потушил Рублева и засветил кубики пресса 03:02

Димитров расправился с Де Минауром в трех сетах, а Берреттини выбил Рублева.

Женщины

Кто из топов идет дальше?

Серена. Американка в двух сетах выиграла у Петры Мартич и сыграет в четвертьфинале с китаянкой Ван. Пятая сеяная Элина Свитолина в более упорной борьбе победила Мэдисон Киз, а у других фавориток возникли проблемы. Цян Ван выбила Эшли Барти, Наоми Осака уступила отдохнувшей после снятия Контавейт Белинде Бенчич. Третья в рейтинге Каролина Плишкова проиграла Йоханне Конте.

Видео - 40 невынужденных ошибок – Киз во многом подарила Свитолиной четвертьфинал 03:09

Ситуация в рейтинге WTA после мэйджора будет странной – звание первой ракетки мира вернет вылетевшая Барти.

А что остальные?

Элис Мертенс выбила Кристи Херим Ан, Бьянка Андрееску отправила смотреть домашний турнир с трибун Тейлор Таунсенд – у американской публики осталась надежда только на Уильямс. Донна Векич в упорном матче победила Юлию Гёргес: девушки сыграли три сета, в первом был тай-брейк.

Видео - Векич переборола Гёргес и впервые вышла в четвертьфинал мэйджора 02:45

Медведев против Вавринки, матчи Федерера, Серены и Свитолиной. Программа девятого дня US Open

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