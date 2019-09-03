Олимпийская чемпионка 2008 года Елена Дементьева в интервью Eurosport.ru рассказала об играх с американкой Сереной Уильямс.

«Я очень любила с ней играть и никогда не боялась. Я настолько хорошо ее понимаю – психология, все ее приемы, как она давит на соперника, на судей, как она с залом [работает]. Мне, наоборот, это интересно, и играть против нее было безумно интересно. Мне, например, с Винус было очень тяжело, она была для меня непредсказуемой: у нее длинные рычаги, руки-ноги, я даже не понимала, куда она направит мяч.

С Сереной все было понятно – другое дело, справляешься ты с этим или нет. Но интересно всегда. Все говорили: «Ой, только бы на Серену не попасть». А я: «Серена в моей половине? Замечательно, жду момента, когда смогу с ней сыграть», – заявила 37-летняя Дементьева.

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Елена обыгрывала Уильямс пять раз – больше, чем любая теннисистка из России.

Серена вышла в четвертьфинал US Open-2019 и сыграет с китаянкой Цян Ван, которая выбила Эшли Барти.

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