Рафаэль Надаль вступился за Новака Джоковича, которого освистали болельщики за отказ продолжать матч против Стэна Вавринки.

«Нет, я считаю, что он, безусловно, не заслужил такого. Новак – суперспортсмен. Если он снялся с матча, значит он действительно не мог продолжать игру.

Для него это было мучительнее, чем для любого на арене Артура Эша. Он упустил возможность выиграть еще один «Шлем» на своем лучшем покрытии после победы на Уимблдоне. Для него это был хороший шанс», – сказал Надаль на пресс-конференции.

Джокович досрочно завершил игру четвертого раунда при счете 4:6, 5:7, 1:2.

Надаль в четвертьфинале сразится с Диего Шварцманом.

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