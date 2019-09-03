Начинаются решающие матчи Открытого чемпионата США, а значит, изображение хардового покрытия арен US Open горит на всех экранах теннисных болельщиков.

В отличие от травы и грунта хардовых частей в сезоне аж две и турниров в несколько раз больше. Сможешь по фото покрытия определить теннисные ивенты и прослыть гуру покрытий или сдашься на хардовом уровне – проверь себя прямо сейчас.

Чемпион US Open-2018 Новак Джокович выбыл в четвертом раунде.

3 сентября пройдут первые четвертьфиналы.

Огненная земля Мадрида или пыль Парижа? Угадай грунтовый турнир по песку

Качай приложение Eurosport для iOS или Android