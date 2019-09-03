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Яркий австралийский или строгий нью-йоркский? Угадай турнир по цвету харда
Самый хардовый квиз в истории Eurosport.ru.
Начинаются решающие матчи Открытого чемпионата США, а значит, изображение хардового покрытия арен US Open горит на всех экранах теннисных болельщиков.
В отличие от травы и грунта хардовых частей в сезоне аж две и турниров в несколько раз больше. Сможешь по фото покрытия определить теннисные ивенты и прослыть гуру покрытий или сдашься на хардовом уровне – проверь себя прямо сейчас.
- Чемпион US Open-2018 Новак Джокович выбыл в четвертом раунде.
- 3 сентября пройдут первые четвертьфиналы.
Огненная земля Мадрида или пыль Парижа? Угадай грунтовый турнир по песку
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