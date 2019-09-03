Eurosport
🎾 Срочно включай Eurosport 1: Медведев и Вавринка бьются за полуфинал
Лучший теннисист России против специалиста по Новаку Джоковичу.
На Eurosport 1 начинается прямая трансляция четвертьфинального матча Открытого чемпионата США. Первая ракетка России Даниил Медведев сразится с трехкратным чемпионом мэйджоров Стэном Вавринкой.
Трансляцию игры покажет Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.
- В августе Медведев сыграл в финалах Вашингтона и Монреаля, а потом выиграл «Мастерс» в Цинциннати.
- Вавринка побеждал на Открытом чемпионате США в 2016 году
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