Стэн Вавринка – Даниил Медведев – 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1

Матч продолжался 2 часа 34 минуты.

На старте первого сета у Медведева были проблемы с бедром, из-за чего он вызывал физиотерапевта на корт. Он не подал на сет при счете 5:4, на тай-брейке упустил преимущество 5-2, но взял-таки партию.

Даниил допустил 12 двойных ошибок при 11 эйсах, у Вавринки 4 подачи навылет и 11 дабл-фолтов. Швейцарец допустил 38 невынужденных и сделал 38 виннерсов, аналогичная статистика русского теннисиста – 35 активно выигранных мячей и 36 ошибок.

US Open-2019 стал для Медведева самым успешным турниром «Большого шлема» в карьере. Ранее он на Открытом чемпионате Австралии дошел до четвертого раунда.

В полуфинале американского мэйджора Даниил встретится с победителем пары Роджер Федерер – Григор Димитров.

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