Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open, обыграв теннисистку из Великобритании Йоханну Конту – 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 42 минуты. Конта играла активнее (24-16 по активно выигранным мячам), но ее невынужденные ошибки (35-13, почти трехкратное сомнительное преимущество) и стабильная игра Свитолиной (почти одинаковый процент выигранных мячей на обеих подачах – 62% и 60%) помогли победить украинке.

Элина выиграла все очные встречи с Йоханной – 5-0.

Ранее Свитолина дошла до полуфинала Уимблдона-2019.

За выход в финал украинская теннисистка поспорит с победителем пары Серена Уильямс – Цян Ван.

Жаркая фотосессия Шараповой, Серены и Свитолиной накануне US Open

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