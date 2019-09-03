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Свитолина обыграла Конту и вышла во второй полуфинал мэйджора подряд
Украинка в шикарной форме во второй половине сезона.
Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open, обыграв теннисистку из Великобритании Йоханну Конту – 6:4, 6:4.
Матч продолжался 1 час 42 минуты. Конта играла активнее (24-16 по активно выигранным мячам), но ее невынужденные ошибки (35-13, почти трехкратное сомнительное преимущество) и стабильная игра Свитолиной (почти одинаковый процент выигранных мячей на обеих подачах – 62% и 60%) помогли победить украинке.
Элина выиграла все очные встречи с Йоханной – 5-0.
- Ранее Свитолина дошла до полуфинала Уимблдона-2019.
- За выход в финал украинская теннисистка поспорит с победителем пары Серена Уильямс – Цян Ван.
Жаркая фотосессия Шараповой, Серены и Свитолиной накануне US Open
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