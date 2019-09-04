Этот матч мог закончиться через полчаса после старта. Даниил Медведев позвал на корт физиотерапевта, потому что не мог терпеть боль. При счете 4:3 и выигранной чужой подаче русский теннисист выполнил шесть двойных ошибок, то есть каждый из своих геймов Медведев начинал с 0:30 и все равно не отдавал обратный брейк Вавринке.

Комментатор Eurosport Александр Каливод в репортаже заметил, что физио растирает ему бедро так, будто выгоняет кислоту из ног. И в контексте это выглядело странно, ведь соперники провели на корте всего полчаса и не истязали друг друга беготней по задней линии.

Даниил Медведев – Стэн Вавринка, US Open-2019Getty Images

Конечно, Медведев устал от утомительной US Open Series, потому что в трех турнирах до американского «Шлема» доходил до финала и здесь уже дотянул до второй недели. Это 21-й матч Даниила за 33 дня, примерно половина из которых либо против топ-10 рейтинга ATP, либо по сложности где-то на уровне финала «Мастерсов». В гениальном флэш-интервью после победы над Кепфером Даня уже говорил про ноющее бедро и обезболивающие для вывихнутого плеча. Так что понять его забитые мышцы можно, как и оправдать вагон двойных ошибок в стартовом сете.

Но нельзя было понять и принять такую плохую игру от Стэна Вавринки. Опытный швейцарец, обладатель трех «Шлемов» (наверное, сейчас это больше всех в туре за исключением «большой тройки») начал первую партию с гуляющим бекхэндом и кучей ошибок на простых мячах. А удары слева всегда были главным оружием Станисласа, их выключение здорово помогло Дане при всех медицинских тайм-аутах.

И это тоже большая удача Медведева, что ему на уровне четвертьфинала «ТБШ» достался настолько неготовый соперник. Если списать двойные Даниила на проблемы с бедром и плечом и вычесть их из статистики первого сета, то он выполнил всего на две невынужденные ошибки больше, чем Вавринка. Семь из 10 выброшенных мячей Стэна пришлись на удары слева, и это тоже говорит о везении Медведева и слабой форме швейцарца.

Стэн Вавринка, US Open-2019Getty Images

Подсевшая физика обоих теннисистов проявилась в третьем сете, когда соперники практически сливали геймы на чужой подаче, зато четко действовали на своих первых мячах. За партию Стэн и Даня отдали всего три розыгрыша на первой подаче, поэтому она (партия) пролетела так стремительно и закончилась бы за треть часа, если бы не упорный 12-минутный финальный гейм.

В четвертом сете за Медведева стало страшно. Он отдал много сил, чтобы закончить матч с 3-0 и отдохнуть перед полуфиналом. Но вместе этого соперник затягивал его в изнуряющую борьбу и четырехчасовую беготню. Примерно в этот момент у Даниила пропал укороченный – натурально каждый нетбол Стэн прочитывал, успевал к мячу и забирал все очки у сетки. А когда ты вытаскиваешь оппонента к тросу, то тем самым ускоряешь игру и, конечно, хочешь, чтобы матч быстрее закончился.

Но оказалось, что к пятисетовику и волевой победе не готов сам Вавринка. Он под ноль отдал первую же подачу и в третьем гейме четвертого сета разыграл блестящую комбинацию, в конце которой отправил нетбол в аут. Сразу же, буквально через минуту у Медведева прошли все линии и коридоры, и это было буквально заявлением – он не отдаст этот матч.

Да, однозначно с такими повреждениями Даниил не вел игру и местами ошибался в простых ситуациях. Но проблемы Вавринки были на более глубоком уровне, поэтому момент, когда швейцарец опустит руки, был лишь делом времени. Две невынужденные при счете 1:4 и еще одна потерянная подача стали отличным маркером, когда Стэн сдался.

У Медведева по-прежнему большие проблемы с американской публикой. Болельщики все так же свистели ему еще на представлении соперников и радовались каждому выигранному очку Вавринки. Но теперь Даниил не выпендривался на болбоев и не срывался на зрителях, а ситуация с напрочь перемотанным бедром должна была привлечь тех людей на трибунах, которые не знают о его перформансах плохиша в прошлых раундах.

«Знаю, провел несколько безумных матчей, но если говорить серьезно, я люблю вас, ребята, – повинился перед фанатами в твиттере Медведев. – Люблю играть здесь в Нью-Йорке и с нетерпением жду полуфинала». К посту он приложил фото в окружении публики на корте Артура Эша. Он первый русский полуфиналист «Большого шлема» за девять лет, уже четвертая ракетка мира и четвертый теннисист, квалифицировавшийся на Итоговый турнир в этом сезоне.

«Медведев может выиграть US Open, но не думаю, что у него получится», – бросил на пресс-конференции поверженный Стэн Вавринка. Сейчас фраза «Парень из России – в двух шагах от победы на «Шлеме» не кажется чем-то смешным или цепью случайных совпадений. У Даниила впереди полуфинал против Федерера или Димитрова, и ни один из оставшихся в сетке не кажется непроходимым соперником.

Побеждать, когда у тебя болит все и хочется сняться, Медведев уже умеет. А потолок собственной игры в Нью-Йорке Дане сейчас нужно понять самому.

Стэн Вавринка – Даниил Медведев – 6:7 (6), 3:6, 6:3, 1:6

Самый сок матча, в котором Медведев сделал трехкратного чемпиона «Шлемов» и вышел в полуфинал

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