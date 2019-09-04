Болгарский теннисист Григор Димитров стал вторым полуфиналистом US Open и сыграет с представителем России Даниилом Медведевым.

В четвертьфинальном матче 28-летний Димитров обыграл швейцарца Роджера Федерера, третью ракетку мира, в пяти сетах со счетом 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. Болгарин выполнил шесть эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов из 15 и допустил семь двойных ошибок. У Федерера – шесть подач навылет, четыре брейка из 14 и только одна двойная ошибка.

Димитров впервые обыграл Федерера – до этого швейцарцец семь раз выходил победителем.

Перед US Open Григор занимал 78-е место в рейтинге ATP.

В личных встречах с Медведевым счет равный – 1:1.

Медведев – в полуфинале US Open. С Вавринкой победил травму бедра и опять заткнул зрителей

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