«Нью-Йорк – это бездонный котел, полный странных, сумасшедших, невероятно эксцентричных и громких людей с полным отсутствием комплексов. Нью-Йорк – это запах пиццы и мусора, место, которое легче возненавидеть, чем полюбить», – так охарактеризовал место жительство Статуи Свободы Джон Леннон.

US Open присущ полный набор качеств, свойственных местным жителям. Они насмехаются над чопорными традициями и строгим дресс-кодом Уимблдона, а «Ролан Гаррос» и Australian Open и вовсе считают второсортными турнирами с низкой посещаемостью. Американцы любят все большое – от автомобилей до порций в ресторанах, поэтому очень гордятся самой крупной в мире теннисной ареной «Артур Эш». И им плевать, что игроки ненавидят это место из-за отсутствия манер у посетителей 23-тысячного стадиона.

Видео - Медведев станцевал перед трибунами и попросил их свистеть еще громче 01:37

«Некоторые зрители никогда не видели теннис, они пришли потусить. Для них – это вечеринка», – однажды раскритиковала местную публику Мария Шарапова. «Эш» оснащен 90 корпоративными ложами – аренда одного такого бокса составляет 250 тысяч долларов на время проведения турнира. Для большинства посетителей это место с тонной еды, морем выпивки и бесконечной болтовней. Тишина во время розыгрышей здесь такая же редкость, как птицы в окрестностях аэропорта имени Джона Кеннеди.

Один из показательных моментов, которые трудно представить в Париже или Лондоне – драка на стадионе во время матча третьего круга US Open-2010 Джокович – Петшнер. 27-летний фанат Джои Педевилль нахлестался пива и поругался с пожилой супружеской парой. Крики были слышны далеко за пределами стадиона, поэтому игру прервали на 20 минут, пока прибывшие полицейские скручивали парня. Позже его и противника оштрафовали на 500 долларов и вынесли трехлетний запрет на посещение турниров US Open Series.

«В теннисном матче неожиданно были применены хоккейные приемы, – прокомментировал инцидент директор по безопасности US Open Майкл Джей Родригес. – У фаната возникло чувство, что после покупки билета он получил право вести себя максимально вызывающе». Что-то похожее происходит на американском мэйджоре регулярно. В 1978 году New York Times выпустила материал с критикой болельщиков, которые усеяли периметр корта пустыми бутылками от пива и лимонада и заплевали шариками от жевательной резинки.

Американцы относятся уважительно только к теннисным брендам, поэтому в прошлогоднем финале Осака – Серена беспардонно топили за Уильямс. Когда же толпа не получила свое (американка проиграла в двух партиях), то освистала японку. Фанаты повели себя так же мерзко, как и Серена, которая не приняла поражения и выместила зло на судье. Все закончилось обвинениями Уильямс в адрес арбитра в расизме и сексизме.

Серена Уильямс поскандалила с судьейGetty Images

На церемонии награждения Осака расплакалась и даже извинилась за победу, а Серена приняла сочувствующий вид. Ее действия могли сломать психику молодой теннисистки, но великой чемпионке плевать, что после того случая она подтвердила уже дважды. На «Ролан Гаррос» американка выгнала с пресс-конференции Тима, а перед US Open заявила, что не помнит судью по фамилии Рамос. Двойные стандарты Серены – отражение норм поведения для болельщиков на US Open, которым по боку чувства окружающих.

На нынешнем турнире от американской публики досталось Медведеву. Даня сам виноват, но дело не только в брошенном в болбоя полотенце. Американцы припомнили русскому теннисисту и наезд на темнокожего арбитра, и инцидент с другим арбитром и монетами. Хорошо, что Медведев не Осака – вместо слез он зачетно потроллил публику, чем восхитил японку: «Я не могу понять поведение трибун, но мне смешно. Особенно ответы Медведева. Его сарказм восхитителен».

Видео - Медведев станцевал перед трибунами и попросил их свистеть еще громче 01:37

Хейт в сторону Медведева почти наверняка не связан с особой любовью американцев к русским. Эксцентричная публика выбирает жертв спонтанно, проявляя неуважение даже к топам. Несколько дней назад Джокович поцапался с фанатом, который во время разминки предложил трехкратному победителю US Open сняться. В итоге плечо так и не позволило сербу продолжить матч с Вавринкой, и стадион освистал Ноле. Те, кого он благодарил за поддержку год назад, прокляли чемпиона.

«Проблема заключается в специфичном отношении американцев к шоу. Они приходят на стадион и ведут себя так же, как дома перед телевизором. Куча попкорна и проклятия, если любимая команда или спортсмен проиграли», – считает Мелисса Эррико, бродвейская певица, актриса и жена бывшего теннисиста, а ныне комментатора Патрика Макинроя.

Сегодня фанаты на US Open не забрасывают корт мусором и не высыпают на площадку, как это часто бывало в 70-х после титульных побед американских теннисистов. Они стали чуть скромнее, но случаи с Осакой, Медведевым и Джоковичем, а также громкий хохот и броуновское движение на трибунах во время розыгрышей негативно сказывается на репутации самого богатого мэйджора.

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