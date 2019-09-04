Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал US Open и извинился перед американскими болельщиками.

«Это был очень странный матч. У меня снова очень болело бедро, и я думал, что мне придется сняться. В такой ситуации и Стэн стал играть по-другому. Поэтому я очень рад, что прошел в полуфинал. Перед матчем я чувствовал себя великолепно – тейпы были только для уверенности. Я принял обезболивающие, и они начали действовать к концу первого сета. Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра.

Публика меня где-то поддерживает, а где-то еще нет. Но спасибо вам, ребята, и извините, если что», – заявил 23-летний Медведев в официальном интервью после окончания матча.

Также Даниил выложил селфи с американскими болельщиками. «Я знаю, эти несколько дней получились сумасшедшими, но если серьезно, то я вас обожаю. Мне нравится играть на US Open, с нетерпением жду полуфинала», – написал Медведев.

Медведев обыграл Вавринку в четырех сетах со счетом 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1.

В полуфинале он сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

Медведев – в полуфинале US Open. С Вавринкой победил травму бедра и опять заткнул зрителей

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