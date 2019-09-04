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Вавринка сказал, что не верит в победу Медведева на US Open

Вавринка сказал, что не верит в победу Медведева на US Open
Eurosport

12 мин. назад

Стэн считает, что ресурсы организма все же можно исчерпать.

Четвертьфиналист US Open Стэн Вавринка сомневается, что победивший его Даниил Медведев сможет выиграть турнир.

– Он может, конечно, но я в этом сомневаюсь. Он выглядит все более и более уставшим, к тому же, ему придется играть с еще более сильными соперниками. Но это только мое мнение. На самом деле, он всего лишь в двух матчах от титула.

– Медведев сказал, что из-за травмы ему было трудно играть. А как это повлияло на вас?

– Мне, в принципе, все равно. Я видел его последние матчи, он говорил, что испытывает боль, и наверняка это так. Некоторые игроки любят показывать, что им больно, а другие скрывают это. Но я уверен, что у 95% теннисистов есть боль. Мы справляемся с этим, а Медведев при этом хорошо играет. Так что для меня не стало проблемой, что он тянет время. Я знал, что он все равно будет сражаться, что он сильный игрок и хочет победить. Сегодня он играл лучше, чем я, – заявил 34-летний Вавринка на послематчевой пресс-конференции.

  • Медведев выиграл в четырех сетах со счетом 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1.
  • В полуфинале он сыграет с Григором Димитровым, который одолел Роджера Федерера.

Медведев – в полуфинале US Open. С Вавринкой победил травму бедра и опять заткнул зрителей

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