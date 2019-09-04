Четвертьфиналист US Open Стэн Вавринка сомневается, что победивший его Даниил Медведев сможет выиграть турнир.

– Он может, конечно, но я в этом сомневаюсь. Он выглядит все более и более уставшим, к тому же, ему придется играть с еще более сильными соперниками. Но это только мое мнение. На самом деле, он всего лишь в двух матчах от титула.

– Медведев сказал, что из-за травмы ему было трудно играть. А как это повлияло на вас?

– Мне, в принципе, все равно. Я видел его последние матчи, он говорил, что испытывает боль, и наверняка это так. Некоторые игроки любят показывать, что им больно, а другие скрывают это. Но я уверен, что у 95% теннисистов есть боль. Мы справляемся с этим, а Медведев при этом хорошо играет. Так что для меня не стало проблемой, что он тянет время. Я знал, что он все равно будет сражаться, что он сильный игрок и хочет победить. Сегодня он играл лучше, чем я, – заявил 34-летний Вавринка на послематчевой пресс-конференции.

Медведев выиграл в четырех сетах со счетом 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1.

В полуфинале он сыграет с Григором Димитровым, который одолел Роджера Федерера.

Медведев – в полуфинале US Open. С Вавринкой победил травму бедра и опять заткнул зрителей

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