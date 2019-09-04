Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертьфинале US Open выиграла у китаянки Ван Цян. Эта победа стала для нее сотой на американском мэйджоре, но Серена не смогла вспомнить первую.

– Я не помню свою первую победу на US Open. Что там было? Придется посмотреть.

– Первая была над Николь Пратт из Австралии.

– Что? Ого, я вообще не помню такого. Я бы про это и не подумала. Помню только, как играла с ней в Австралии. Там было три сета, это я помню.

– 1998 год.

– Нет, ничего не помню. А вот Винус точно помнит – она все помнит.

– По ходу турнира вы повышаете фактор устрашения?

– Нет, я не пытаюсь никого запугивать. Я такая, какая есть – я человек, который выходит на корт и ревет, кричит, жалуется, плачет, борется... К своей работе я отношусь очень страстно. Почти все люди, которые любят свое дело, страстно к нему относятся. Вот и я среди них, – заявила 37-летняя Серена на послематчевой пресс-конференции.

Уильямс разгромила китаянку со счетом 6:1, 6:0.

В полуфинале она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Дерзкая бабочка едва не сорвала Свитолиной послематчевое интервью на корте

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