До победы над Зверевым в 1/8 Диего Шварцман даже не представлял, как выглядит сетка. 2 сентября на корте Артура Эша показывали хайлайты параллельного матча между Маттео Берреттини и Андреем Рублевым. Шварцман предполагал, что сыграет против победившего итальянца, но корреспондент разубедил его в послематчевом интервью. Его ждал не Берреттини, а Чилич или Надаль. Аргентинец лишь слегка поднял брови и ответил без промедления: «Я уверен, что могу выиграть у Марина, как и у Рафы».

Вряд ли перед четвертьфиналом против Надаля кто-то поставит на Шварцмана. Победу миниатюрного Диего над почти идеальным Рафой представить труднее, чем вынос Федерера Димитровым. Но для самого Шварцмана это не проблема – его недооценивают почти с рождения. В теннисе от парня, который едва дотянул до 170 см, ничего не ждали. Еще недавно болельщики не понимали, что Диего противопоставит двухметровым Звереву, Андерсону, Изнеру, Чиличу и Дель Потро. Несмотря на это, он проделал долгий путь от нищеты в Буэнос-Айресе до кортов Флашинг-Медоус.

Саша Зверев и Диего ШварцманGetty Images

В детстве Диего был самым неподходящим кандидатом на карьеру в спорте даже в своей семье. Старшие дети аргентинских евреев Сильваны и Рикардо Андрес, Натали и Матиас превзошли его ростом, но занялись другими вещами. Когда мальчику было 13, он узнал, что не вырастет выше 170 см. В то время всего три игрока ниже 180 см добивались лидерства в рейтинге ATP: Марсело Риос, Ллейтон Хьюитт и Джимми Коннорс. Врач сочувственно пожал плечами и посоветовал Диего найти другое дело в жизни.

Он наверняка так и сделал бы, если бы не уверенность матери. Сильвана ни на секунду не сомневалась, что ее сын должен идти к цели вопреки физическим данным. «Он сказал мне, что доктор прав и ему ничего не светит, – вспомнила Сильвана. – Я ответила, что он ошибается. Рост не должен влиять на мечты. С момента, когда он родился, я знала, что он особенный. И я подтолкнула его, чтобы он продолжал борьбу». Женщина действительно будто что-то знала: Диего даже крестили в честь Марадоны, который стал легендой с ростом 165 см.

Параллельно с теннисом с 8 до 10 лет мальчик занимался футболом в Сосьяль Парке – в этой академии вырос его кумир из «Бока Хуниор» Хуан Роман Рикельме. Тренеры отмечали талант Диего на позиции «колеса» – центрального полузащитника, руководившего организацией атаки. Шварцман до сих пор любит футбол больше тенниса, но уже в детстве понял, что с ракеткой на корте ему комфортнее, чем с мячом на поле. Родители развили в сыне не только волю к победе и психологическую стойкость, но и талант. По семейной легенде Сильвана впервые обратила внимание на страсть мальчика, когда наблюдала его чеканящим теннисный мячик от пола кухни ложкой.

Уже скоро Диего часами пропадал на корте с отцом, хотя не доставал даже до вершины сетки. «Он все равно никогда не играл детской ракеткой, – рассказала Сильвана. – Только взрослой. Уже тогда он добивался необычных вещей в теннисе и выигрывал у игроков намного выше ростом. Он невероятно чувствовал момент и отличался высокой скоростью». Через много лет у Шварцмана спросили, чувствует ли он себя вдохновителем других невысоких спортсменов. Диего ответил: «Надеюсь, они поймут, что теннис для всех, не только для гигантов. Иногда маленький рост помогает и делает тебя сильнее».

На пути к карьере Диего в теннисе Шварцманы преодолели не только природу, но и нищету. Семейный магазин украшений и одежды разорился в конце 1990-х, и рождение четвертого ребенка серьезно ударило по финансам. В такой ситуации профессиональные спортивные тренировки казались непозволительной роскошью. Сильвана и тут ни на секунду не позволила сыну потерять уверенность: она не хотела видеть, как он вырастет рыночным торговцем или бандитом.

В то время она работала декоратором в отеле и придумала, как компенсировать расходы. Они отправлялись на юниорские турниры вместе. Пока Диего играл, Сильвана продавала самодельные браслеты – выручки хватало, чтобы оплатить дорогу и необходимое для теннисной карьеры сына. Через какое-то время бизнес приобрел масштаб: папа Диего предложил делать браслеты с символикой футбольных команд, и продажи увеличились. В перерывах между матчами Шварцман помогал матери с торговлей.

Диего постоянно прогрессировал. Через несколько лет Сильвана уже не беспокоилась о тратах сына – он сам помогал родителям со счетами. Шварцман попал в профессиональный тур в 2010 году, но настоящий прорыв совершил между 2015-м и 2017-м. За победой над Димитровым в финале турнира в Стамбуле сезона-2016 последовал взлет в рейтинге с 88 на 26 место. С тех пор Диего еще несколько раз доходил до решающих матчей ATP и завоевал титулы в Рио и Кабо-Сан-Лукасе. Постоянные схватки с сильными соперниками на крупных турнирах сделали его только сильнее.

Шварцману удались несколько сенсаций. Он выбил Чилича на US Open и Андерсона на «Ролан Гаррос», победил Тима, Нисикори, Монфиса и Лопеса, но пока так и не приблизился к заветному триумфу против великой тройки. Несмотря на частые поражения от Джоковича и Надаля, именно в матчах с ними Шварцман завоевал уважение болельщиков. Начиная с битвы против Рафы на Australian Open в 2018-м, когда Диего вырвал победу в сете на тай-брейке, он постоянно привлекал внимание бесстрашным стилем игры.

Даже Надаль отметил прогресс Шварцмана и пригласил аргентинца в академию на Мальорке. В июне 2018-го Диего взял еще один сет против Рафы в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и с тех пор подружился с испанцем. «Я играл против него в академии, но больше не буду его приглашать, – пошутил Надаль. – После каждого раза он играет все лучше». Перед матчем на корте Филиппа Шатрие Шварцман показал тот же менталитет, который в детстве внушила ему мать. На вопрос о шансах против явного фаворита Диего ответил: «Я всегда верю, всегда. Не сомневайтесь».

Шварцман понимал, что успехи в туре не означают отсутствия недостатков. Некоторые сильные стороны соперников невозможно отзеркалить из-за маленького роста. Индийский теннисист Леандер Паес хорошо объяснил, насколько важна иногда разница в габаритах: «Усэйн Болт ростом 196 см. Он использует на стометровке 41 шаг. Его партнер по сборной Ямайки Йоан Блэйк ростом всего 180. Ему требуется на стометровке 46 шагов. Представьте, насколько больше энергии он тратит. Нужно больше силы в бедрах и в корпусе, чтобы сделать эти пять дополнительных шагов».

Вместо того, чтобы тратить силы на невозможное, Шварцман сконцентрировался на сильных качествах. Благодаря низкому центру тяжести он лучшее скоординирован и двигается быстрее, чем большинство теннисных гигантов. В этом смысле маленький рост оказался для Диего преимуществом. «Он невероятно двигается от задней линии, – проанализировал игру аргентинца Кевин Андерсон. – Его баланс и смена направления – все это проще делать с его ростом. Это позволяет ему отлично играть в теннис».

Другой аспект, который Шварцман довел до высокого уровня, – прием. Из-за роста Диего не всегда хватает мощи для подачи, зато он принимает удары соперников на максимально неудобной высоте и посылает их по непредсказуемой траектории. Статистика подтверждает мастерство аргентинца: в 2018-м он стал лидером ATP по реализованным брейк-пойнтам на второй подаче соперника (62,1%, 123 из 198 удачных попыток). «Прямо сейчас Диего – лучший принимающий тура, – добавил Андерсон. – У него определенно есть в этом преимущество. Мне приходится нагибаться, чтобы достать низкий мяч. Он может слегка подпрыгнуть, если мяч летит высоко. Для него в этом нет никакой проблемы».

Несмотря на взлет Шварцмана, иногда его до сих пор недооценивают. Нечто подобное случилось в 1/8 US Open, где Зверев 17 раз допустил двойную ошибку на второй подаче и совершил 65 невынужденных ошибок. Иногда промахи в простых ситуациях – результат действий самого Шварцмана, который сбивает ритм более высоких игроков. Но в четвертьфинале соперник Диего вряд ли недооценит его или плохо подготовится – Надаль слишком хорошо знает аргентинца, чтобы несерьезно подойти к встрече с ним на поздней стадии мэйджора.

Собственное мастерство – единственное, на что может рассчитывать Шварцман против самого сложного для себя соперника. В предыдущих матчах на турнире Рафа не оставил шансов Миллману, Хёну и Чиличу. Но Диего это вряд ли напугает. Он опроверг прогнозы врачей, пробился на вершину ATP с ростом 170 см и забыл о любых проявлениях слабости.

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