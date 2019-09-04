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Фигуристка Медведева – теннисисту Медведеву: «Верю в твою победу на US Open»
Еще бы собрать гендиректора «Зенита» и премьер-министра.
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала своего однофамильца – теннисиста Даниила Медведева, который накануне вышел в полуфинал US Open.
«Поздравляю с выходом в полуфинал US Open. Верю в твою победу на турнире и желаю удачи! Надеюсь увидеть тебя в финале Олимпиады-2020 в Токио!» – написала 19-летняя Евгения.
- Евгения Медведева стала послом летней Олимпиады-2020.
- В полуфинале US Open Даниил Медведев сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым, который одолел Роджера Федерера.
Медведев – в полуфинале US Open. С Вавринкой победил травму бедра и опять заткнул зрителей
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