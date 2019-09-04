Полуфиналист US Open Даниил Медведев в интервью Матсу Виландеру рассказал о сложности пути в 1/2, игровых качествах и карьерных планах на следующие 5 лет.

«Если честно, я понимаю, как некомфортно играть против меня. Например, я тренируюсь во Франции, против игроков из второй, третьей сотни, хороших игроков. Если я хочу их обыграть, я начинаю играться с ними, давать им такие плоские мячи, чтобы они думали: «Окей, ты мой, сейчас я выиграю очко». И они не выигрывают. Это сводит их с ума. Особенно там есть один русский парень, такой же темпераментный, как я. И он бесится. В такие моменты я понимаю: «Окей. Вот так я должен играть все время», – заявил Медведев.

В полуфинале Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым. Счет личных встреч – 1:1.

Благодаря выходу в 1/2 Даниил станет четвертой ракеткой мира. Также он обеспечил себе участие в Итоговом турнире ATP.

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