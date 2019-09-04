Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об удачной серии выступлений на американских хардовых турнирах.

Также теннисист рассказал об отношениях с фанатами на американском мэйджоре и игре на самом большом теннисном стадионе мира – Арене Артура Эша.

Медведев в 1/4 финала US Open обыграл Вавринку в четырех сетах – 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1.

В полуфинале он сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

Фанаты облепили Медведева и сделали с теннисистом массовое селфи

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