Eurosport
«Иногда вставляю себе палки в колеса, но часто выбираюсь». Медведев – о прогрессе и фанатах
Русский теннисист ответил на важные вопросы.
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об удачной серии выступлений на американских хардовых турнирах.
Также теннисист рассказал об отношениях с фанатами на американском мэйджоре и игре на самом большом теннисном стадионе мира – Арене Артура Эша.
- Медведев в 1/4 финала US Open обыграл Вавринку в четырех сетах – 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1.
- В полуфинале он сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.
Фанаты облепили Медведева и сделали с теннисистом массовое селфи
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