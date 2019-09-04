Французский теннисист Гаэль Монфис сражается за выход в полуфинал US Open. Его соперник – итальянец Маттео Берреттини.

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Монфис дважды играл в полуфиналах мэйджоров: во Франции – в 2008 году, в США – в 2016-м.

Для Берреттини это уже лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема».

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