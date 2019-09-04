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🎾 Монфис против Берреттини на Eurosport 1. Включай скорее четвертьфинал

🎾 Монфис против Берреттини на Eurosport 1. Включай скорее четвертьфинал
Eurosport

44 мин. назад

Битва за топ-4 US Open.

Французский теннисист Гаэль Монфис сражается за выход в полуфинал US Open. Его соперник – итальянец Маттео Берреттини.

Трансляцию игры уже ведет Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.

  • Монфис дважды играл в полуфиналах мэйджоров: во Франции – в 2008 году, в США – в 2016-м.
  • Для Берреттини это уже лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема».
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