Ставка: Медведев победит с форой «минус 1,5» по сетам за 1,97

Даниил МедведевGetty Images

Хотя Димитров в четвертфинале сразил самого Федерера, все внимание на турнире все равно приковано к Медведеву. Русский теннисист стал натуральной звездой – фанаты и легенды тенниса прошлых лет восхищаются его игрой, эмоциональностью, остроумием. Даниил применил против американских зрителей запрещенный прием – заставил ненавидеть себя, а затем настолько невинно примирился, что стал кумиром.

Теперь они еще одна его опора на корте. Первая – первоклассный теннис. Кто знает, насколько увереннее побеждал бы Медведев, если бы не повреждения. Возможно, никто из соперников не взял бы и сета, но это все догадки. Но даже с проблемным бедром и плечами Даня играет находчиво и вдохновенно. Он научился действовать стабильно, а если надо – внедряет в игру элементы, которые подходят против конкретного противника.

Против Димитрова будет важна в первую очередь безошибочная игра – то, чего не хватило, например, Федереру, который нахватал 60 анфорсов. Григор всего лишь правильно распорядился шансом и этой слабостью швейцарца. Но против Медведева такое не прокатит: если здоровье не подведет русского игрока, то он вынудит болгарина мазать и без проблем оформит выход в финал.

Ставка: испанец не отдаст сопернику ни сета за 1,61

Рафаэль НадальGetty Images

Рафа и Маттео провели два по-своему тяжелых матча: итальянец четыре часа бодался с Гаэлем Монфисом и прорвался в полуфинал на решающем тай-брейке, а испанец, хотя и выиграл у Диего Шварцмана 3:0 по партиям, провел на корте всего на час меньше и вымотался в погонях за ударами дерзкого аргентинца. В интервью Надаль сказал, что его сильнее обычного напрягала повышенная влажность, из-за чего он сильно потел и дважды вызывал физио – не факт, что ситуация не повторится, потому что полуфинал пройдет в том же месте и почти в то же время.

Тем не менее, отрезками Рафа был великолепен. На старте первых двух партий он уходил в отрыв за счет стабильной и агрессивной игры, но затем отдавал сопернику преимущество – в этом целиком заслуга Шварцмана. Аргентинский малыш взвинчивал темп, атаковал восходящий мяч и нагружал форхенд Рафы – тому оставалось рискованно переводить по линии, что неминуемо приводило к ошибкам. К тому же Диего великолепно защищался: он бороздил заднюю линию и временами доставал сумасшедшие мячи.

Видео - Фееричный матч Надаля, который дважды разбазарил отрыв в 4 гейма, но не отдал ни сета 03:08

У Берреттини есть свои плюсы: итальянец значительно мощнее, лучше подает, но ему ни за что не провести матч на уровне Шварцмана. С Надалем необходимо держать ритм, грамотно рвать его и не ошибаться на простых мячах, а еще важнее – правильно двигаться. Маттео – тяжеловес, которому придется несладко во время реактивных кроссов Рафы. В условиях постоянной беготни и жестокой интенсивности, итальянец сдуется уже спустя 20 минут.

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Ставка: Серена выиграет меньше 12,5 геймов за 1,79

Серена УильямсGetty Images

Бой Свитолиной и Уильямс – идеальная вывеска для решающего матча, но сетка свела их в полуфинале. Серена проводит сумасшедший турнир и снова близка к титулу в США, как и к 24-му кубку на мэйджорах. За весь пятиматчевый путь американка отдала всего один сет соотечественнице Макнелли, хотя ту неудачу можно списать на недооценку соперницы – во второй и третьей партиях Уильямс размазала 18-летнюю девушку.

В остальных встречах Серена играла против самой себя: Шарапова, Мухова, Мартич и Ван в сумме забрали всего 15 геймов, а 18-й номер рейтинга из Китая – вовсе лишь 15 очков за 44 минуты. В игре Уильямс ничего не поменялось – она все так же мощно лупит по мячу как в ралли, так и при подаче, но на этом турнире сильно прибавила в физике, и это дает ей еще большее преимущество.

Свитолина стремится в первый финал «Шлема» в карьере, но перед ней непролазный шлагбаум. Украинка набрала потрясающую форму: мгновенно переходит в атаку, прекрасно защищается и, в отличие от всех прошлых выступлений на крупных турнирах, психологически не разваливается в решающие моменты. Но против нее натуральный танк, против которого не сработает ни один из перечисленных плюсов.

Серена банально превратит Элину в щепу пушечными ударами из любой части корта. Тяжелее всего украинке будет на своей подаче, когда важно максимально быстро выйти из траектории ввода мяча и переключиться на оборону. В этом компоненте Свитолиной точно не хватит.

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Ставка: соперницы разыграют больше 21,5 геймов за 1,83

Бьянка АндреескуGetty Images

Второй женский полуфинал по именам получился значительно равнее первого. Бенчич и Андрееску – дебютантки стадии на «Шлеме», обе еще молоды (одной 22, второй – 19). Для них это будет в первую очередь психологическая проверка, а затем уже включатся техника, тактика и прочее.

Бьянка в этом плане кажется чуть лучше. Она моложе, но к своим годам, стоя в начале сезона за пределами сотни, прошла фантастический путь: проиграла всего четыре матча из 47, перебила больше половины соперниц из топ-10, взяла два престижных турнира (Торонто и Индиан-Уэллс) и теперь стала одной из четырех сильнейших на мэйджоре. Для такого похода нужна особая стойкость, и она в ней присутствует.

Бенчич тоже непроста. Швейцарка по пути в полуфинал расправилась с Осакой, проиграла всего одну партию и сохранила силы благодаря отказу Контавейт в четвертом круге. Поэтому шансы на успех будут примерно равны, пусть и с небольшим перевесом Андрееску. Матч должен получиться упорным и растянуться как минимум на 22 гейма.

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