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«Много потею, так что возникают проблемы». Надаль прошел Шварцмана, но вызывал физио
Никто не железный.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале US Open и рассказал, зачем вызывал на корт физиотерапевта.
«Физически все в порядке, просто сегодня был очень тяжелый день из-за высокой влажности. Я много потею, так что меня это слегка беспокоит. Но к концу матча я стал чувствовать себя лучше. Я прошел дальше в трех сетах, но сперва были проблемы – я проигрывал четыре гейма подряд.
Диего очень трудно остановить, когда он уверен в себе, и я тоже ошибался. Очень рад, что принял вызов и справился. Я в полуфинале, и это значит для меня очень многое», – приводит слова 33-летнего Надаля Tennis365.
- Испанец вызывал физио из-за проблем с предплечьями.
- Рафа выиграл у Шварцмана со счетом 6:4, 7:5, 6:2 и сыграет в полуфинале с Маттео Берреттини.
- Во втором полуфинальном матче встретятся Даниил Медведев и Григор Димитров.
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