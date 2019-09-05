Мужчины

Медведев снова проявил характер

Первый четвертьфинал играли Даниил Медведев и Стэн Вавринка, и матч анонсировался под вывеской, что победитель встретится в следующем раунде с Роджером Федерером. Медведев начал игру уверенно, сделав брейк, но потом снова вмешалось здоровье. Даниил вызвал физио, который намертво перемотал ему бедро, и позволил Вавринке сравнять счет – пришлось выигрывать на тай-брейке. В один момент у Медведева совершенно разладилась подача, и он выдал три двойных ошибки подряд.

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Вторую партию Даниил взял более уверенно (6:3), а третью отдал Вавринке. Последний затянувшийся розыгрыш с 40-40 явно лишил швейцарца уверенности, и в четвертом сете Медведев отдал сопернику всего один гейм. Трибуны снова гудели в адрес русского теннисиста, но уже не так злобно, как с Лопесом и Кёпфером. «Спасибо вам, ребята, и извините, если что», – сказал Даниил зрителям после матча, слегка избавляясь от образа злого гения.

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Димитров выбил Федерера

По всем раскладам Медведев должен был готовиться к полуфиналу с Роджером Федерером, но Григор Димитров решил пошуметь и стать хедлайнером сенсации. Он отыгрался с 0:1 и 1:2 и в пятой партии прикончил третью ракетку мира. Болгарин признался, что это было его единственным шансом – втянуть 38-летнего Роджера в пятисетовик.

Здоровье Федерера дрогнуло, как и у Джоковича в предыдущем круге. Он пытался размять шею и спину, вызвал физио и даже ушел в подтрибунные помещения, но в итоге отдал выход в полуфинал более молодому сопернику. Димитров начинал US Open на 78-м месте рейтинга ATP, а теперь он в четверке лучших теннисистов турнира.

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Берреттини одолел Монфиса в пяти сетах

Следующим соперником мощного итальянца после Андрея Рублева стал Гаэль Монфис. В первом сете француз смотрелся предпочтительнее, но потом Маттео Берреттини провел впечатляющую серию и вышел вперед. Монфису удалось сравнять, но итальянец снова поймал кураж и демонстрировал такой же силовой теннис, как и в матче с Рублевым. В решающем сете соперники играли тай-брейк, и Берреттини оказался успешнее. У Монфиса шансы были, но он ими не воспользовался.

Надаль поборолся со Шварцманом

После вылета Федерера честь Биг-3 спасал Рафаэль Надаль и справился с Диего Шварцманом, хотя и испытал некоторые проблемы. Он вел 4:0 в первом сете, но позволил аргентинцу сравнять счет, во втором переигрывал соперника 5:1 и снова проиграл четыре гейма подряд. Рафа совершил 39 невынужденных ошибок – это больше, чем в любом другом матче US Open-2019.

Ему хватило трех партий, но на корт пришлось вызывать физио, который помогал разбираться с предплечьями. «Физически все в порядке, просто сегодня был очень тяжелый день из-за высокой влажности. Я много потею, так что меня это слегка беспокоит. Но к концу матча я стал чувствовать себя лучше», – объяснил Рафа.

Видео - Фееричный матч Надаля, который дважды разбазарил отрыв в 4 гейма, но не отдал ни сета 03:08

Женщины

Свитолина – во втором полуфинале подряд

Первой полуфиналисткой на радость Гаэлю Монфису стала Элина Свитолина, которая разбиралась с Йоханной Контой. Украинке хватило двух сетов, и она победила соперницу со счетом 6:4, 6:4. Конта играла активнее (24-16 по активно выигранным мячам), но ее невынужденные ошибки (35-13, почти трехкратное сомнительное преимущество) и стабильная игра Свитолиной (почти одинаковый процент выигранных мячей на обеих подачах – 62% и 60%) помогли победить Элине.

Видео - Эффектный прыжок за свечой и Монфис на трибуне в числе компонентов выхода Свитолиной в полуфинал 03:05

Серена смела Ван

Радикально короткий матч был сыгран американкой Сереной Уильямс и китаянкой Ван Цян. Теннисистки провели на корте всего 45 минут – Уильямс растоптала соперницу по корту, отдав ей всего один гейм в первом сете. Ван была полностью готова к такому повороту событий и не расстроилась вылету с мэйджора: она поняла, чего ей не хватает, и будет продолжать самосовершенствоваться.

Видео - Серена выиграла сотый матч на US Open, отдав Ван 15 очков за 44 минуты. Кажется, ее не остановить 02:40

Бенчич впервые вышла в полуфинал «Большого шлема»

После вылета Федерера и Вавринки Швейцарию на турнире представляет Белинда Бенчич. Они с Донной Векич провели упорный матч, доиграв первую партию до тай-брейка (его Бенчич взяла со счетом 7:5). Во втором сете Белинда была лучше и точнее, как итог – 6:3 и первый выход в полуфинал мэйджора.

Видео - Бенчич обыграла Векич в двух сетах и впервые в карьере вышла в полуфинал «ТБШ» 03:08

Андрееску рвется на вершину

Последний полуфинал играли Бьянка Андрееску и Элис Мертенс. Они единственными затратили на игру три сета – первый взяла бельгийка, но другие остались за молодой и дерзкой канадкой. Андрееску впервые приехала на US Open и имеет реальные шансы на финал. С учетом турнира в Торонто она выиграла уже 11 матчей подряд, а еще стала первым тинейджером в полуфинале американского «Шлема» с 2009 года

Видео - Андрееску проспала первый сет, а потом врубила все двигатели и изгнала Мертенс с корта 03:07

Серена против Свитолиной, Андрееску – Бенчич, а еще полуфиналы в парах. Программа 11-го дня US Open

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