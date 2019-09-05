Полуфиналист US Open Маттео Берреттини поделился ожиданиями от матча с Рафаэлем Надалем и рассказал, как впервые смотрел игру испанца по телевизору.

«Я очень хорошо знаю Рафу – посмотрел, наверное, сотню его матчей. А кто в туре не знает Рафу? Совершенно точно будет трудно играть против него, и сложно сказать что-либо еще. Постараюсь найти способ обыграть его.

Помню первый матч Рафы, который я смотрел: он играл с Гильермо Корией финал в Риме. Матч показывал канал, где я обычно смотрел мультики. Я был еще маленький, а они играли часов шесть. И я думал: «Ну давайте быстрее, я хочу мультики посмотреть». Из-за того, что матч бесплатно шел на детском канале, мои одноклассники тоже стали следить за теннисом. Спрашивали: «А, так ты в это играешь?» Я отвечал: «Да, и мечтаю играть в таких же матчах». И вот я здесь. Так что я счастлив», – цитирует 23-летнего Берреттини официальный сайт US Open.

В четвертьфинале итальянец одолел Гаэля Монфиса (3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (5) и поборется за выход в финал с Рафаэлем Надалем.

Во втором полуфинале сыграют Даниил Медведев и Григор Димитров.

Сочнейшие моменты 4-часового побоища между Берреттини и Монфисом

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