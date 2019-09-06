Getty Images
Брэд Питт назвал себя фанатом Джоковича
В секте свидетелей Новака прибавление.
Американский актер Брэд Питт назвал себя фанатом сербского теннисиста Новака Джоковича.
Во время одной из пресс-конференций журналистка хотела задать Питту вопрос и отметила, что она приехала из Сербии. Затем девушка заметила улыбку на лице актера и спросила, почему он улыбается. «Я фанат Новака Джоковича», – ответил Питт.
- Джокович завершил выступление на US Open, снявшись с матча 1/8 финала против Стэна Вавринки.
- В нынешнем сезоне Новак выиграл два мэйджора – Australian Open и Уимблдон.
Жена Джоковича будет варить мыло из собственного грудного молока
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте