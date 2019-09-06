Американский актер Брэд Питт назвал себя фанатом сербского теннисиста Новака Джоковича.

Во время одной из пресс-конференций журналистка хотела задать Питту вопрос и отметила, что она приехала из Сербии. Затем девушка заметила улыбку на лице актера и спросила, почему он улыбается. «Я фанат Новака Джоковича», – ответил Питт.

Джокович завершил выступление на US Open, снявшись с матча 1/8 финала против Стэна Вавринки.

В нынешнем сезоне Новак выиграл два мэйджора – Australian Open и Уимблдон.

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