Как бы ни закончился полуфинал против Григора Димитрова, Даниил Медведев стал главным героем US Open, и не только для России. Скептики прочили ему вылет едва ли не в первом круге и не беспочвенно – напряженный график с тремя финалами подряд говорил сам за себя. Но сейчас до титула «Большого шлема» осталось два матча, а все пишут только о Медведеве. Джокович снялся, не добравшись до четвертьфинала, Федерер проиграл Димитрову стадией позже. Надаль дошел до полуфинала без особых затруднений, но попадал в новостные заголовки только в связи с победами. Никто не подрывал информационный фон сильнее, чем единственный оставшийся на турнире русский.

Медведев-злодей

Любимым объектом для медиа Медведев стал в третьем круге – до этого он без потерь прошел Праджнеша Гуннесварана и поборол судороги в матче с Уго Дельеном. Игру против Фелисиано Лопеса долго расписывать не стоит: Даниил грубо обошелся с болбоем, швырнул ракетку в сторону судейской вышки и показал трибунам средний палец – украдкой, как нашкодивший школьник из-под парты дразнит учительницу.

Даниил Медведев, US OpenGetty Images

Болельщики взбунтовались и устроили Медведеву звуковую обструкцию, но на страницах спортивных газет и сайтов их не поддержали. Журналисты вообще любят образы плохих парней – это отличный информационный повод, а шоу описывать всегда интереснее, чем сухие результаты.

«Над Медведевым бурно издеваются, а он говорит зрителям, что их ненависть его возбуждает. Да, всем бы такую мотивацию», – написала спортивный колумнист New York Daily Times Джейн Макманус.

«Пьяная толпа на US Open, которая хейтила Медведева на протяжении всего матча – позор. Они радовались его двойным ошибкам, свистели на его победных ударах и выкрикивали непристойные слова. Даниил – 23-летний парень, попавший под прессинг. Я ни разу его не виню», – пишет американский комик и по совместительству большой любитель тенниса Шон Кент.

«Абсолютно невероятно. Теннис становится похожим на рестлинг», – слова Чарли Экклшера из Daily Telegraph.

«Очень красивая сцена», – так оценил адресованные трибунам слова Даниила Тумайни Карайол из The Guardian.

«Кирьос, подвинься. На US Open новый злодей», – говорится в материале New York Post. Ник и правда на кортах мэйджора вел себя подозрительно прилично.

Медведев-тролль

После битвы с Лопесом Даниил выстоял тяжелейший матч за выход в четвертьфинал. Он играл против андердога Доминика Кёпфера, снова боролся с давлением трибун и потом рассказал, что победил только из-за этого. Хейт позволил найти дополнительную мотивацию и помог не чувствовать физическую боль.

«Я говорю американцам прямо: «Вы против меня болеете – я буду выигрывать». А они продолжают болеть против меня. Вот как это объяснить? Я не понимаю», – недоумевал Медведев после матча. За эту речь и победный танец журналисты добавили к прозвищу «злодей» звание тролля.

«Победоносный Даниил Медведев с его эпичным троллингом – лучший злодей US Open», – гласит заголовок Sports Illustrated.

«US Open: Даниил Медведев наслаждается ролью русского тролля», – а это уже BBC.

«Король троллей: Даниил Медведев незабываемыми жестами уничтожает публику на US Open», – описывает происходящее Yahoo Sports.

«Медведев на US Open снова побеждает и снова троллит», – пишет CNN.

Медведев-волшебник

Дальше был четвертьфинал с Вавринкой, где Даниил взял медицинскую паузу в первом сете и серьезно напугал болельщиков возможным снятием с турнира. Но швейцарец отдал две стартовые партии, и Даня понял, что завершать борьбу при счете в свою пользу не имеет права. Он закрыл Стэна в четырех сетах и снова обратился к зрителям, которые освистывали его уже не так рьяно, как раньше.

Даниил МедведевGetty Images

«Спасибо вам, ребята, и извините, если что», – сказал Медведев в послематчевом интервью, махнув трибунам рукой. Он вышел в полуфинал, разобрав соперника по молекулам и полностью сломав его игру, и западные медиа снова восхищались. Они сыпали старыми эпитетами и добавляли новые.

«В матче против Вавринки Медведев превратился из злодея в волшебника, – захлебывается восторгом ESPN. – На первой неделе турнира он зарекомендовал себя культовым злодеем в глазах публики. Но во вторник, при ярком солнечном свете, он прямо на их глазах превратился в волшебника. Первый тай-брейк он выиграл в стиле Гудини».

«Русский метеор Даниил Медведев приобрел по крайней мере нескольких фанатов на стадионе Артура Эша, одержав большую победу на Стэном Вавринкой. Он самый горячий теннисист тура, но на US Open играет роль злодея. В статусе пятой ракетки мира он размазал бывшего чемпиона турнира, несмотря на травму четырехглавой мышцы», – воспевает New York Post.

А The Independent вынес в заголовок слова тренера Даниила – француза Жиля Сервары. «Даниил Медведев не злодей. Он просто неправильно понятый гений».

«23-летний русский, весь обклеенный медицинскими пластырями, стремительно идет в гору. Никогда не знаешь, что он будет делать и как он будет играть», – предваряет полуфинал USA Today.

Злодей, тролль, метеор, волшебник – сложно даже представить, на какие высоты замахнутся западные репортеры, если Медведев пройдет Димитрова и окажется в первом для себя финале «Большого шлема». Даниил уже налаживает отношения с обидчивой публикой: после четвертьфинала он сделал с идущими со стадиона людьми коллективное селфи. Медведев не просто бездумно бесит толпу – он умудряется ею манипулировать. И общественным мнением заодно.

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