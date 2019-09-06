Определились участницы финала US Open: в решающем матче за «Большой шлем» сойдутся американка Серена Уильямс и канадка Бьянка Андрееску.

37-летняя Уильямс в полуфинале одолела украинку Элину Свитолину со счетом 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час 11 минут. Серена выполнила шесть эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести. У Свитолиной – пять подач навылет, четыре двойные ошибки и 17 невынужденных. Украинка не имела ни одного брейка.

Андрееску в 19 лет попала в финал дебютного US Open, обыграв швейцарку Белинду Бенчич (7:6 (3), 7:5). У Бьянки семь эйсов, четыре брейка из семи и девять двойных ошибок. Швейцарка сделала два эйса, реализовала три брейк-пойнта из 13 и допустила четыре двойные ошибки.

Финал состоится завтра, 7 сентября.

В мужском разряде за выход в финал поборются Даниил Медведев и Григор Димитров, Рафаэль Надаль и Маттео Берреттини.

Андрееску проспала первый сет, а потом врубила все двигатели и изгнала Мертенс с корта

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