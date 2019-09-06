Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала выход в финал US Open. В полуфинале 37-летняя Уильямс одолела украинку Элину Свитолину.

«На самом деле, выход в еще один финал – это сумасшествие. Но я не ждала меньшего, так как играла сегодня уверенно. Свой лучший теннис я не показала, и Элина это отметила. Она настоящий профессионал и тоже могла сыграть лучше. И я могла действовать лучше. Но теперь нужно сконцентрироваться на следующем матче.

Я чувствовала, что готова к US Open. Перед Уимблдоном у меня была всего неделя на подготовку. К Австралии я была здорово готова, но повредила голеностоп, а на «Ролан Гаррос» вообще могла не сыграть, выступление там стало просто бонусом. Мой год был сложным из-за травм, мне не везло. Нужно было наконец полностью избавиться от травм», – заявила Серена на пресс-конференции.

Уильямс обыграла Свитолину со счетом 6:3, 6:1.

В финале американка сыграет против Бьянки Андрееску из Канады.

37-летняя Серена и 19-летняя Андрееску сыграют в финале US Open

Качай приложение Eurosport для iOS или Android