Матч Серена – Андрееску установит рекорд по разнице в возрасте между финалистками

Женский финал на US Open будет необычным: за титул поспорят 37-летняя и 19-летняя теннисистки.

Серена попала в финал «Большого шлема» в 33-й раз. Впервые она играла в финале US Open 20 лет назад – в 1999 году. Уильямс установила рекорд по времени между первым и последним финалами «Шлема».

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Также на US Open-2019 будет зафиксирована самая большая разница в возрасте между финалистками в Открытой эре – 18 лет. Свой первый «Шлем» Серена завоевала 6 июня 1999 года, выиграв в паре с Винус «Ролан Гаррос». 11 сентября того же года она взяла и первый одиночный «Шлем» на US Open. Бьянка появилась на свет только 9 месяцев спустя – 16 июня 2000 года.

В случае победы Андрееску станет первым тинейджером-чемпионом с 2006 года (Мария Шарапова) и повторит рекорд Моники Селеш, которая уже на четвертом «Шлеме» в карьере выиграла первый титул.

Серена в случае победы повторит рекорд Маргарет Корт – 24 победы на «ТБШ» в одиночном разряде.

Уильямс обыграла в полуфинале Элину Свитолину, Андрееску – Белинду Бенчич.

Женский финал будет сыгран 7 сентября.

Серена: «Свитолина – настоящий профессионал, но могла сыграть лучше»

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