Getty Images

🎾Медведев бьется за финал «Шлема». Смотри его матч с Димитровым прямо сейчас на Eurosport 1

🎾Медведев бьется за финал «Шлема». Смотри его матч с Димитровым прямо сейчас на Eurosport 1
Eurosport

29 мин. назад

Шанс войти в историю американского мэйджора.

Российский теннисист Даниил Медведев сражается за первый в карьере финал турнира «Большого Шлема». В соперниках – болгарин Григор Димитров.

Трансляцию игры уже ведет Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.

  • Медведев – пятая ракетка мира, но после US Open станет в рейтинге четвертым.
  • Даниил квалифицировался на Итоговый турнир года в Лондоне, где также выступят Джокович, Надаль и Федерер.

«Он превратился из злодея в волшебника». Что пишут о Медведеве журналисты Европы и США

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

US Open
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте