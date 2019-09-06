Российский теннисист Даниил Медведев сражается за первый в карьере финал турнира «Большого Шлема». В соперниках – болгарин Григор Димитров.

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Медведев – пятая ракетка мира, но после US Open станет в рейтинге четвертым.

Даниил квалифицировался на Итоговый турнир года в Лондоне, где также выступят Джокович, Надаль и Федерер.

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