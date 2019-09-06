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🎾Медведев бьется за финал «Шлема». Смотри его матч с Димитровым прямо сейчас на Eurosport 1
Шанс войти в историю американского мэйджора.
Российский теннисист Даниил Медведев сражается за первый в карьере финал турнира «Большого Шлема». В соперниках – болгарин Григор Димитров.
Трансляцию игры уже ведет Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.
- Медведев – пятая ракетка мира, но после US Open станет в рейтинге четвертым.
- Даниил квалифицировался на Итоговый турнир года в Лондоне, где также выступят Джокович, Надаль и Федерер.
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