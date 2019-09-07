Даниил Медведев обыграл в полуфинале US Open болгарского теннисиста Григора Димитрова со счетом 7:6(5), 6:4, 6:3.

На счету российского теннисиста 10 эйсов, 8 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов. Димитров настрелял 2 эйса, махнул 2 двойные и организовал 3 брейка.

Димитров вкрутил 39 виннеров против 22 у Даниила, но зато русский теннисист меньше ошибался – 40 невынужденных против 46.

Медведев вырвался вперед в личном противостоянии с Димитровым – 2-1.

В финале Даниил сыграет с Рафаэлем Надалем, который разгромил Берриттини (3:0).

Титульный матч пройдет 8 сентября в 23:00 (мск).

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