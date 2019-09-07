Getty Images

Медведев разгромил Димитрова и сразится в финале с Надалем

Медведев разгромил Димитрова и сразится в финале с Надалем
Eurosport

10 ч. назадОбновлено 26 мин. назад

Даниил впервые в карьере поборется за «Шлем».

Даниил Медведев обыграл в полуфинале US Open болгарского теннисиста Григора Димитрова со счетом 7:6(5), 6:4, 6:3.

На счету российского теннисиста 10 эйсов, 8 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов. Димитров настрелял 2 эйса, махнул 2 двойные и организовал 3 брейка.

Димитров вкрутил 39 виннеров против 22 у Даниила, но зато русский теннисист меньше ошибался – 40 невынужденных против 46.

  • Медведев вырвался вперед в личном противостоянии с Димитровым – 2-1.
  • В финале Даниил сыграет с Рафаэлем Надалем, который разгромил Берриттини (3:0).
  • Титульный матч пройдет 8 сентября в 23:00 (мск).
Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

US Open
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте