«Это настоящая жизнь? Ущипните меня. Это лучший год в моей жизни. И он еще не закончен», – бросила Бьянка Андрееску после выхода в четвертьфинал US Open-2019.

Спустя несколько дней она расправилась с Белиндой Бенчич и отправилась в финал на Серену Уильямс. На американку, которая брала первый US Open, когда главную теннисистку Канады только проектировали. Еще год назад Андрееску стояла в третьей сотне рейтинга и вряд ли задумывалась о финале против теннисной легенды.

16 июня Бьянке Андрееску исполнилось 19 лет, 12 из которых прошли с ракеткой. Карьера девушки стартовала в Румынии, хотя родилась Бьянка в канадской Миссиссоге в семье румынских эмигрантов. Каким-то странным образом у отца-инженера и мамы-менеджера выросла теннисная звезда, которую в 11 лет перевезли обратно в Канаду. Поближе к тренерам и условиям.

Бьянка могла стать футболисткой, пловчихой, гимнасткой или даже конькобежкой. В детстве девочка пестрила спортивными талантами, но в 14 лет сделала окончательный выбор – учебный центр Федерации тенниса Канады. Всего пять лет тренировок, и Андрееску играет в финале US Open против одного из кумиров, младшей Уильямс. А вторую, Халеп, своими победами заставляет чувствовать себя старой: «Я помню, как мы тренировались в Канаде два или три года назад. Сейчас, когда я вижу в туре 18-летних девочек, то начинаю чувствовать себя старой, и мне это не нравится».

Еще год назад на US Open удивлялись триумфу 21-летней Наоми Осаки, теперь американской публике, возможно, предстоит снизить планку еще на пару лет – шансы Андрееску на триумф против Серены Уильямс совсем не нулевые.

К финалу у канадки 12 выигранных матчей подряд, титулы в Торонто и Индиан-Уэллс, подавляющая статистика с игроками топ-10 (7-0) и взлет в топ-15 со 108-й позиции, которую Бьянка занимала еще в январе (а год назад канадка шла 210-й). В 19 лет Бьянка Андрееску стала всего третьей теннисисткой в Открытой эре, которая дошла до финала первого же US Open, и первой теннисисткой из поколения Z, которая добралась до главного матча мэйджора.

Сверхрывок в топ женского тура принесла игра с акцентом на удары под заднюю линию, смешанная с дропшотами и свечами. А если привычный арсенал девушки сбоит, то в пиковых ситуациях ее спасает характер. Финал в Индиан-Уэллс против Кербер Андрееску взяла после трех нереализованных матчболов на своей подаче брейком на чужой, полуфинал US Open против Бенчич – спасением с 2:5 и пятью выигранными геймами подряд. «Она никогда не сдается», – слова Элис Мертенс, которая получила от канадки в 1/4 финала US Open, только подтверждают ее боевитость.

Бьянка Андрееску, US OpenGetty Images

Теннис Бьянки чудовищно разносторонний. Силовое давление плоскими форхендами и бэкхендами со сменой направления были присущи ей всегда. Но тренеры Сильвиан Брюно и Андре Лабель быстро поняли, что с таким стилем канадка рискует стать форматной теннисисткой, вроде Остапенко. Стагнация заставила специалистов отодвинуть Андрееску глубже за заднюю линию и научить ударам с вращением и рваному темпу. Бьянка к требованиям быстро привыкла и слушается тренеров. Лабель вообще говорит, что арсенал Андрееску настолько разнообразен, что она выполняет план, разработанный под конкретную соперницу.

Против Уильямс Андрееску активно врубит любимые укороченные – переиграть теннисную приму в силовой теннис едва ли возможно. Дропшоты Бьянки идеальны настолько, что про них есть ролик на YouTube – канадка бросает соперниц к сетке тремя способами: вместо смэша или слайсом с бэкхенда или форхенда. Освоению важной фишки против неманевренных соперниц, как ни странно, помогла травма. В начале 2016-го Андрееску сломала стопу и не могла бегать, а тренеры придумали ей идеальное упражнение для апгрейда техники. Канадка гоняла по корту на офисном стуле без спинки и одновременно с координацией прокачивала укороченные и игру с лета.

«Для ситуаций, когда она входит в корт, мы поставили ей дропшот. Для этого мы работали над подрезкой, чтобы она могла менять ритм. На тренировках удар у нее всегда проходил, но в матчах часто отказывал. К осени-2018 все постепенно встало на места», – рассказал секрет успеха Андрееску Сильвиан Брюно.

Формально, Андрееску уже побеждала Серену в финале Торонто. Тогда Уильямс снялась еще в первом сете из-за травмы спины, а Андрееску ее мило и душевно поддержала. Уильямс мгновенно сменила слезы на смех: «Мне было очень грустно, и Бьянка успокоила меня. Это очень приятно. Ей всего 19 лет. Но по ее словам, игре, действиям, поведению на корте и за его пределами этого не скажешь. Она просто невероятная личность».

Сама Андрееску только подтверждает тезис: «Я люблю учиться, потому что верю, что знание – сила, и мне это нравится». В сторис инстаграма она постоянно постит книги («Искусство думать не думая» или «Новая земля. Пробуждение к своей жизненной цели»), которые читает между турнирами, а еще она закончила школу и получила аттестат онлайн. Не сверхдостижение, но лучше отсутствия образования.

Андрееску видит теннис не только как соревнование физики и мощи, но и уделяет много внимания хладнокровию: «С 12 лет я медитирую и занимаюсь йогой, меня научила мама. Я работаю не только над физической стороной, но еще над психологической, потому что это тоже очень важно. И это работает в матчах». Возможно, именно медитация помогла Бьянке в финале ИУ против Кербер. Канадка вызвала тренера на корт и с детской обидой в голосе пожаловалась на горящие от нагрузки стопы и непонимание, как разбивать оборону немки. Брюно успокоил девушку и разжевал дальнейший план. Подарком победы над психологией стал титул, который Андрееску прокомментировала как уверенный в себе чемпион: «Я считаю, что достойна нового статуса, и показала это игрой на прошедшей неделе».

Как и многие топовые спортсмены (Джокович, Фелпс, Али) Андрееску еще и визуализирует матчи, причем не только победы, но и проигранные эпизоды с матчболами, когда от боли сводит ноги. Методику Али идеально объяснял психолог и фитнес-тренер Амброуз: «Его подсознание было его секретным оружием на ринге. У него не было другого варианта, кроме как найти способ осуществить победный сценарий, на который оно было запрограммировано». Примерно тем же пользуется и Андрееску.

Бьянка Андрееску, US OpenGetty Images

А еще она верит в магию резинки-невидимки (известные резинки для волос Invisibobble) на руке: «Она слетала от форхендов, поэтому она на локте. Мне нравится отличаться. И, видимо, я запустила тренд, потому что мне пишут, что носят резинки так же. Это прикольно». При этом канадка зрело осознает, что ее место в топе мирового рейтинга не случайность. Усомнившийся в этом после победы в Индиан-Уэллс журналист был мгновенно наказан: «Год назад у меня были большие трудности с теннисом и здоровьем. За год все может очень сильно поменяться: тогда я играла 25-тысячники в Японии, а сейчас... Я могу сказать слово на «f»? Да, знаю, не могу. Я драная чемпионка Индиан-Уэллс! Безумие! Видимо, это все моя счастливая резинка».

О ее успехах уже говорили на заседании парламента Канады (член от округа Миссиссога выступал с докладом после дебюта девушки в топ-100 и ставшей первой ракеткой страны), но почести Андрееску не смущают и в интервью, она все так же говорит, что не против была бы поменяться жизнями с Ким Кардашьян и получает респекты попке от Эжени Бушар.

В этом вся сущность Андрееску, которая вбирает черты тинейджера из поколения Z (те, кто родился после 2000 года). Она в меру взбалмошная и готова ругаться на публике матом, но только в шутку и для вау-эффекта. Любит привычных многим кумиров (ту же Кардашьян), занимается самообразованием и верит в силу резинки на локте. Она амбициозна, как и любой 19-летний янгстер, и готова на все ради места на вершине. А она уже совсем близко.

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