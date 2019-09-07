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Соболенко сыграет против Азаренко в парном финале US Open

Соболенко сыграет против Азаренко в парном финале US Open
Eurosport

34 мин. назадОбновлено 32 мин. назад

Наполовину белорусский финал.

Виктория Азаренко и Эшли Барти вышли в финал US Open в парном разряде, обыграв Александру Саснович и Викторию Кужмову – 6:0, 6:1.

В финале их будет ждать еще одна представительница Белоруссии Арина Соболенко, которая вместе с бельгийкой Элизой Мертенс была сильнее пары Ваню Кинг и Кэролайн Доулхайд – 4:6, 6:3, 6:4.

  • У Азаренко есть два личных титула на мэйджорах (оба – в Австралии). В парных финалах она трижды проигрывала.
  • Соболенко впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема».
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