Виктория Азаренко и Эшли Барти вышли в финал US Open в парном разряде, обыграв Александру Саснович и Викторию Кужмову – 6:0, 6:1.

В финале их будет ждать еще одна представительница Белоруссии Арина Соболенко, которая вместе с бельгийкой Элизой Мертенс была сильнее пары Ваню Кинг и Кэролайн Доулхайд – 4:6, 6:3, 6:4.

У Азаренко есть два личных титула на мэйджорах (оба – в Австралии). В парных финалах она трижды проигрывала.

Соболенко впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема».

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