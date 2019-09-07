Даниил Медведев, обыгравший в полуфинале US Open Маттео Берреттини, стал первым с 2005 года одиночником из России, кто дошел до решающего матча на турнирах «Большого шлема».

Тогда 14 лет назад в финале Australian Open-2005 Марат Сафин обыграл Ллейтона Хьюитта.

В финале Даниил сыграет с Рафаэлем Надалем, который в трех партиях обыграл Маттео Берреттини.

Титульный матч начнется 8 сентября в 23:00 по Москве.

Медведев спас теннис. Он тот, кто надолго пришел на смену Федереру, Надалю и Джоковичу

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