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Медведев – первый за 14 лет финалист мэйджора из России. Тогда Сафин выиграл Australian Open
Историческое достижение Даниила.
Даниил Медведев, обыгравший в полуфинале US Open Маттео Берреттини, стал первым с 2005 года одиночником из России, кто дошел до решающего матча на турнирах «Большого шлема».
Тогда 14 лет назад в финале Australian Open-2005 Марат Сафин обыграл Ллейтона Хьюитта.
- В финале Даниил сыграет с Рафаэлем Надалем, который в трех партиях обыграл Маттео Берреттини.
- Титульный матч начнется 8 сентября в 23:00 по Москве.
Медведев спас теннис. Он тот, кто надолго пришел на смену Федереру, Надалю и Джоковичу
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