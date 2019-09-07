Мужчины

Медведев – Димитров

Главное опасение перед полуфиналом вызывало физическое состояние Даниила. Три полных турнира американской серии, сложнейший путь по сетке, повреждения по ходу US Open – затяжной матч мог бы стать катастрофой для Медведева.

По ходу первого сета показалось, что матч будут длиться часа 4 – настолько упорной была борьба в каждом розыгрыше. Казалось, что Димитров начал переигрывать русского теннисиста, но глупые ошибки позволили Даниилу взять партию на тай-брейке. После этого Григор рассыпался. Он еще держался во втором сете, но в решающем количество ошибок в абсолютно выигрышных ситуациях перевалило за все мыслимые пределы. Даня уложил матч в трех сетах и затратил меньше трех часов. Неплохое подспорье перед финалом.

Видео - Медведев с каждым полуфинальным сетом сиял на корте все ярче – теперь он в финале 03:14

После матча сам Медведев подтвердил, что в первом сете чувствовал себя не слишком хорошо.

Видео - «В первом сете не было энергии, но, взяв его, я переломил ход матча». Медведев – о выходе в финал 01:23

Надаль – Берреттини

Правда, и Рафа свой матч закончил быстро. В чем-то сценарий его игры с Берреттини похож на игру Медведева – упорный первый сет с тай-брейком, какие-то попытки итальянца побороться во втором и полное доминирование Надаля в третьем. Маттео уже прыгнул выше головы – бороться со второй ракеткой мира ему пока рано.

Видео - Надаль царил в полуфинале, как будто в Нью-Йорке насыпали грунт – Берреттини хватило на два сета 03:09

Цифра дня

14 лет – именно столько времени прошло с победы Марата Сафина над Ллейтоном Хьюиттом в финале Australian Open-2005. С тех пор и Сафин временами еще зажигал, Давыденко выигрывал Итоговый турнир, но вот финалов мэйджоров у русских теннисистов не было (даже полуфиналов не было 9 лет). Еще один плюсик в карму исторической победы Даниила Медведева над Димитровым.

Еще одна цифра дня

Не менее впечатляющее достижение и у Надаля. Испанец в 33 года стал пятым в списке самых возрастных финалистов американского турнира. Выше только Федерер, Агасси и Кен Розуолл (дважды).

Цитата дня

Даниил Медведев после победы на Димитровым устроил сеанс самоанализа: «Я не скажу, что я добрый или хороший человек. Могу сказать только, что я очень спокойный. Я даже не знаю, откуда вылезают демоны, когда я играю в теннис. Особенно по юниорам было много проблем с поведением. Меня с матчей не снимали, но штрафы на гейм я получал легко.

И я много работал, чтобы это исправить, потому что после каждого срыва на корте я сидел и думал: «В жизни я же не такой. Почему это происходит? Я не хочу, чтобы так происходило». Так что я работал и сильно прибавил. Но иногда все равно срываюсь. А в обычной жизни, чтобы меня разозлить, нужно выводить неделю. Не знаю, приходить в гостиницу и стучать в дверь в 6 утра на протяжении недели. Тогда я немного взбешусь. А вообще я спокойный».

Женщины

Серена Уильямс – Свитолина

Элина оставила все силы накануне, когда смотрела многочасовую рубку Гаэля Монфиса против Маттео Берреттини. Если бы ее парень выиграл, может, это бы и дало какой-то положительный заряд. 71 минута – вряд ли можно найти лучшую иллюстрацию превосходства Серены.

Видео - Серена эффективно укорачивала и выходила к сетке, Свитолина пыталась так же, но не вышло 03:12

Андрееску – Мертенс

А вот второй полуфинал был намного более упорным. Белинда Бенчич увела Андрееску на третий час борьбы, но в обеих концовках сетов ключевые мячи оставались Бьянкой. Наверное, это символично, что в финалы обоих одиночных разрядов прошли лучшие игроки американских серий – перед US Open эти призы получили именно Андрееску и Медведев.

Видео - 19-летняя Андрееску ушла с 2:5 во втором сете, а потом вышла в первый финал на «Шлемах» 03:15

Белоруссия дня

В полуфинал US Open вышли сразу три представительницы из этой прекрасной страны. Нет, это не альтернативный турнир, просто речь о парном разряде. В итоге Александра Саснович отсеялась на этой стадии, и мы увидим красивый финал: Виктория Азаренко против Арины Соболенко. Ну и Эшли Барти и Элизой Мертенс будут где-то рядом там, да.

Рекорд дня

Вы очень удивитесь, но он принадлежит Серене Уильямс (сюрприз-сюрприз). Американка стала рекордсменкой по длительности периода между первым и последним финалом мэйджора – 19 лет и 362 дня. Андрееску тогда еще родилась. Кстати до нее лишь две теннисистки выходили в финал дебютного US Open.

Кстати, и 18-летняя разница в возрасте между Бьянкой и Сереной станет рекордной для финалов «ТБШ» в Открытой эре.

Медведев спас теннис. Он тот, кто надолго пришел на смену Федереру, Надалю и Джоковичу

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