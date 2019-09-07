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«Красава, гордость. Если не Федерер, то надеюсь Медведев». Дзюба вновь смотрит теннис

«Красава, гордость. Если не Федерер, то надеюсь Медведев». Дзюба вновь смотрит теннис
Eurosport

33 мин. назад

Главный фанат тенниса в русском футболе.

Ведущий нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вновь провел трансляцию теннисного матча в сторис инстаграма.

На этот раз футболист уделил внимание полуфиналу US Open между соотечественником Даниилом Медведевым и болгарином Григором Димитровым.

  • В финале Даниил сыграет со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем, который в трех партиях обыграл Маттео Берреттини.
  • Титульный матч начнется 8 сентября в 23:00 по Москве.
  • Перед матчем Медведева сам Дзюба поучаствовал в победе футбольной сборной над Шотландии (2:1).

«Вот вам всем, кто не верил в Роджика!» Матч Федерер – Надаль в 13 видео от Дзюбы

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