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«Красава, гордость. Если не Федерер, то надеюсь Медведев». Дзюба вновь смотрит теннис
Главный фанат тенниса в русском футболе.
Ведущий нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вновь провел трансляцию теннисного матча в сторис инстаграма.
На этот раз футболист уделил внимание полуфиналу US Open между соотечественником Даниилом Медведевым и болгарином Григором Димитровым.
- В финале Даниил сыграет со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем, который в трех партиях обыграл Маттео Берреттини.
- Титульный матч начнется 8 сентября в 23:00 по Москве.
- Перед матчем Медведева сам Дзюба поучаствовал в победе футбольной сборной над Шотландии (2:1).
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