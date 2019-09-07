Собака-предсказатель по кличке Кхалиси выбрала победителя женского финала US Open-2019 в одиночном разряде.

Соответствующее видео было опубликовано в официальном твиттер-аккаунте турнира. Перед Кхалиси поставили две миски, расположив рядом с ними фотографии двух финалисток – Серены Уильямс и Бьянки Андрееску. Предсказатель сделал выбор в пользу канадской теннисистки.

Финал между Сереной и Бьянкой начнется сегодня не ранее 23:00 мск.

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