38-летняя американская теннисистка Серена Уильямс летит к 24-му «Шлему» в карьере. В соперницах по финалу у хозяйки кортов – вдвое младшая ее канадка Бьянка Андрееску.

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В случае выигрыша US Open, Серена догонит по количеству «Шлемов» (24) рекордсменку Маргарет Корт.

В августе этого года Андрееску победила Уильямс после отказа американки в самом начале матча продолжать борьбу из-за травмы.

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