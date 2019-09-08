19-летняя канадка Бьянка Андрееску выиграла женский US Open. В финале молодая девушка победила 37-летнюю Серену Уильямс – 6:3, 7:5.

Теннисистка из Канады выиграла первый ТБШ в карьере на первом же US Open в карьере.

В финальном матче Андрееску сделала 6 брейков, наколотила 5 эйсов и невынужденно ошиблась всего 17 раз.

У Уильямс – 3 брейка, 9 подач навылет и 33 невынужденных. Во второй партии Серена отыграла матчбол при счете 1:5, выиграла четыре гейма подряд, но все равно уступила.

У Серены 23 мэйджора, а четыре последних финала она проиграла.

В мужском финале сыграют Даниил Медведев и Рафаэль Надаль.

Мужской финал начнется 8 сентября в 23:00 мск.

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