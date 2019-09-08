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Спасти Федерера и уйти из тенниса в 31. Победа Содерлинга над Надалем сделала Роджера легендой

Спасти Федерера и уйти из тенниса в 31. Победа Содерлинга над Надалем сделала Роджера легендой
Василий Легейдо

3 ч. назад

Схватки Робина с испанцем и швейцарцем на «Ролан Гаррос» вошли в историю.

Иногда несколько часов способны полностью изменить жизнь. Именно это произошло с 24-летним шведом Робином Содерлингом на парижском корте Филиппа Шатрие 31 мая 2009 года. Один из молодых талантов тура встретился с лидером рейтинга Надалем в четвертом раунде любимого турнира испанца. К тому моменту Рафа уже получил негласный титул короля «Ролан Гаррос» и грунта. Он выиграл на французском «Шлеме» 31 матч подряд и завоевал четыре титула.

Доминирование Надаля на грунте сделало его главным фаворитом «Ролан Гаррос»-2009 еще до турнира. В первых раундах испанец не проиграл ни сета. Его победа на турнире казалась настолько неизбежной, что на пресс-конференции перед матчем против Рафы журналист бесцеремонно спросил Содерлинга: «Как думаете, на этот раз Рафа снова станет чемпионом?» Еще одним доказательством силы Надаля было то, что в трех из четырех финалов в Париже он расправился с главным соперником Роджером Федерером. За год до этого швейцарец взял в матче против Надаля всего четыре гейма.

Никто не верил в победу Содерлинга, но уже тогда швед выделялся на фоне длинного списка безликих жертв Надаля. Рафа отлично знал соперника по длинному и тяжелому матчу на Уимблдоне в 2007-м. Он встретился с Содерлингом в третьем круге и надеялся на стремительный проход в следующую стадию, но матч превратился в пытку из-за соперника и погоды: дождь вынудил испанца и шведа выходить на корт восемь раз. Содерлинг добавил напряжения и передразнил знаменитый ритуал Рафы – издевательски подтянул шорты перед подачей.

Наезд Робина взбесил Надаля, но уничтожить соперника никак не получалось. При счете 2:0 по сетам в пользу Рафы швед не сломался психологически и выиграл две следующих партии. Испанец все-таки дожал Робина в решающем сете 7:5, но понял, насколько тяжело играть против сумасбродного шведа. К концу матча соперники настолько недолюбливали друг друга, что едва пожали руки. «Я поздоровался с ним раз семь, – пожаловался потом Надаль. – Он ни разу не ответил. Я спросил у других игроков: почти никто не сказал о нем ничего хорошего».

Ответ Рафы продолжил психологическое противостояние, но не смутил Содерлинга. «Если у меня проблемы с другим игроком, я говорю об этом лично», – насмешливо парировал Робин. Шведу нравился статус аутсайдера, который сражается против всех и нарушает планы элиты. Несмотря на бэкграунд и место Робина в топ-20 ATP, от матча в Париже в 2009-м не ждали ничего, кроме убедительной победы испанца. Надаль напоминал льва: он контролировал площадку, как джунгли, внушал ужас соперникам и гипнотизировал фанатов. Но в этот раз кое-что изменилось. Его соперник не согласился на роль жертвы.

«Иногда хорошие теннисисты выходят против Рафы на грунте и не верят на 100 процентов, что могут выиграть, – объяснил Содерлинг девять лет спустя. – Они надеются на это, но не верят. Из-за этого топ-игроки часто выигрывают матч даже до его начала, это психологическая победа». В тот день он с первых минут убедил Надаля, что не сдастся без боя. К тому же Париж заволокло облаками, перед матчем начался сильный ветер. Неидеальные условия нервировали Рафу, и уже в третьем гейме Содерлинг сделал брейк.

Содерлинг во время матча с Надалем на «Ролан Гаррос»-2009

Содерлинг во время матча с Надалем на «Ролан Гаррос»-2009Getty Images

При счете 5:2 в свою пользу швед снова победил на подаче соперника и сотворил мини-сенсацию: Надаль проиграл сет на «Ролан Гаррос» впервые с финала-2007 против Федерера. Во второй партии Содерлинг не ослабил хватку. Рафа подавал на сет при счете 5:4, но швед выровнял ситуацию еще одним брейком. Через несколько минут Робин повел 6:5 и приблизился к очередному украденному гейму на чужой подаче, но Надаль невероятным усилием спас сет: сначала сравнял, а потом выиграл на тай-брейке.

Несмотря на победу во второй партии, ход встречи нервировал Рафу. Содерлинг играл максимально агрессивно и постоянно атаковал, а Надаль не привык к такой тактике соперника на грунте. При счете 3:3 Робин сделал очередной брейк, взял два гейма на своей подаче и снова повел в матче. В тот момент даже те, кто переключал каналы и никогда не увлекался теннисом, заинтересовались исходом. Они знали, что Рафа никогда не проигрывал на грунте, и чувствовали приближение сенсации.

Содерлингу уже покорилось одно уникальное достижение: никто до него не забирал у испанца два сета на «Ролан Гаррос». Федерер позже признался, что следил за матчем с таким напряжением, будто сам находился на корте. Надаль повел 2:0 на старте четвертого сета, но Содерлинг мгновенно отыгрался. С тех пор и до счета 6:6 каждый из игроков побеждал на своей подаче. Рафа не понимал, что происходит. На тай-брейке испанца накрыла паника, а Робин с автоматизмом робота выигрывал розыгрыш за розыгрышем. Когда он повел 6:1, остаток матча превратился в формальность. Надаль отыграл одно очко, но не справился со следующим мощным бэкхендом Содерлинга и отправил мяч в аут.

Надаль после поражения от Содерлинга

Надаль после поражения от СодерлингаGetty Images

Журналисты наперегонки дописывали отчеты с похожими заголовками про величайший шок в истории тенниса. Надаль не верил в случившееся и чуть не подписал по привычке одну из телевизионных камер, как делал после побед. Содерлинг торжествующе поднял руки и обошел корт. Один матч превратил его из талантливого игрока второго эшелона в одну из звезд и антагониста великого Надаля. Но Робин оказался не единственным человеком, карьеру которого изменил этот матч. Когда суета, восторг и потрясение первых минут улеглись, фанаты поняли, что после победы Содерлинга главным претендентом на французский трон стал Федерер.

Содерлинг после победы над Надалем.

Содерлинг после победы над Надалем.Getty Images

Трудно поверить, но в 2009-м неполный карьерный «Шлем» швейцарца никого не удивлял. Беременность жены Мирки и пять лет разницы с Надалем убедили теннисную тусовку в том, что скоро Федереру будет не до грунтовых схваток, а когда он опомнится, лучшие годы пройдут. Роджер все равно оставался самым титулованным и известным теннисистом, но даже фанаты швейцарца понимали, что статус легенды пошатнется без четвертого «Большого шлема».

В 2009-м Федерер шел по турнирной сетке намного тяжелее Надаляь. Швейцарец проиграл по сету Хосе Акасусо и Поль-Анри Матьё, а на следующий день после вылета Рафы чуть не повторил его судьбу в матче с Томми Хаасом. Позже немец рассказал, что чувствовал себя в идеальной форме, а поражение Надаля мотивировало его не меньше, чем Роджера: все оставшиеся на турнире поняли, что у них появился шанс на победу.

Хаас вел у Федерера 2:0 и находился в шаге от брейка при счете 4:3 в первом сете, но один спасенный мяч швейцарца перевернул ход встречи. Роджер выиграл три сета подряд и вышел в следующий раунд. Оставшаяся часть турнира превратилась для него в один из главных вызовов карьеры: Федерер понял, что лучшей возможности украсть «Ролан Гаррос» у Надаля не появится, но это лишь дополнительно давило на него.

«Когда Надаль проиграл, появились ожидания, – вспомнил Федерер. – Журналисты говорили, что я либо выиграю сейчас, либо уже никогда. Следующие девять дней показались вечностью. Я понял, что турнир лишь усложнился из-за давления». Несмотря на психологические трудности, Роджер выиграл у Гаэля Монфиса и в пяти сетах переборол Хуана Мартина дель Потро. Теперь от заветного титула его отделял один матч и один соперник – шведский кошмар Надаля.

«Это стало бы для него либо вишенкой на торте, либо неподъемным грузом, – объяснил значение финала бывший тренер Федерера Пол Аннакон. – Последняя маленькая деталь отделяла его от того Роджера, которым он стал сегодня». Возможно, именно матч против Содерлинга нагляднее всего показал величие швейцарца: в самый напряженный момент карьеры он вышел против непробиваемого соперника и взял первый сет со счетом 6:1. После этого победа Роджера не вызывала сомнений – он двигался энергичнее шведа, вырвал вторую партию на тай-брейке и завершил матч в третьем сете.

С тех пор Федерер ни разу не повторил достижение на «Ролан Гаррос», но именно победа в 2009-м спасла его от неприятных аргументов в споре о величайшем теннисисте. Если бы за всю карьеру Роджер собрал титулы лишь на трех «Шлемах», фанаты Рафы всегда имели бы решающий аргумент в пользу кумира: испанец не раз побеждал на Уимблдоне, пока Федерер мучился в Париже. «Я чувствовал себя ментально истощенным, каждый из четырех последних матчей превратился для меня в финал», – рассказал Роджер. Несмотря на состояние, через месяц швейцарец взял еще один мэйджор в Лондоне и вырвался вперед в схватке с Надалем.

Возможно, Федерер верил, что снял проклятие «Ролан Гаррос» и теперь завоюет в Париже не один титул, но уже через год Содерлинг взял реванш у швейцарца в четвертьфинале. К тому времени Робин уже выиграл пять титулов ATP и поднялся на пятое место в рейтинге, но именно повторение прошлогодних достижений в Париже убедило экспертов и зрителей в потенциале шведа. Содерлинг обыграл действующего чемпиона в четырех сетах, а Федерер вылетел с мэйджора до полуфинала впервые за 24 турнира.

В финале-2010 Робин снова встретился с Надалем. На этот раз каждый, кто слышал о теннисе, предвкушал мощнейшую битву с непредсказуемым исходом: месть великого чемпиона или еще одна сенсация от претендента. «За последний год его характер улучшился, – слегка надменно сказал Рафа про соперника перед финалом. – Теперь он здоровается чаще». Поражение в прошлом году по-особенному настроило испанца: на этот раз он доминировал на корте, несмотря на неудобный стиль шведа.

Через год после самого обидного поражения в карьере Надаль не оставил Содерлингу ни шанса.

Через год после самого обидного поражения в карьере Надаль не оставил Содерлингу ни шанса. Getty Images

Надаль завершил матч в трех партиях и ни в одном сете не отдал Содерлингу больше четырех геймов. Швед так и не добился первого «Шлема», но два финала «Ролан Гаррос» подряд все равно убедили в его таланте. Некоторые увидели в его агрессивном и мощном стиле спасение от гениальных импровизаций Федерера, другие запомнили шведа как единственного равного Надалю на грунте. Независимо от личных предпочтений болельщики сошлись в том, что именно Содерлинг бросит вызов великому дуэту в ближайшие годы. В тот момент никто не предполагал, что карьера задиристого шведа в теннисе оборвется еще до конца следующего сезона из-за мононуклеоза.

Уничтожающий иммунитет человека вирус – чуть ли не самое распространенное заболевание среди теннисистов. От него пострадали Марио Анчич, Джон Изнер, Энди Роддик, Николь Вайдишова и еще десяток спортсменов, а в 2008-м мононуклеоз диагностировали у Федерера. Именно тогда Надаль в очередной раз выиграл у швейцарца на «Ролан Гаррос», повторил достижение на Уимблдоне и отобрал звание первой ракетки мира. Но Федерер справился с болезнью, уже в сентябре победил на US Open и вернул первую строчку в рейтинге. Содерлингу повезло меньше.

Есть несколько объяснений, почему именно теннисисты часто болеют мононуклеозом. Во-первых (как и другие спортсмены), они часто списывают первичные симптомы заболевания на простуду и продолжают тренировки, пока вирус развивается. Во-вторых, они летают больше, чем любые другие спортсмены, а длительные перелеты в разные части света добивают подточенный болезнью иммунитет. «Если бы я лучше слушал тело, то избежал бы этого, – признался Содерлинг. – Теперь мое состояние меняется день ото дня». Уже скоро врачи запретили ему заниматься на корте дольше 40 минут даже при хорошем самочувствии.

Мононуклеоз опасен непостоянными симптомами: в один день тебя лихорадит как при ангине, в другой день становится лучше, но скоро жар возвращается. Увеличенные лимфоузлы, слабость и ломота во всем теле, воспаление селезенки и высокая температура закрыли для Содерлинга путь на вершину теннисного мира. Он не поднялся выше четвертого места, пропустил остаток сезона-2011 и с тех пор не играл на профессиональном уровне, хотя официально завершил карьеру лишь в 2015-м. К тому моменту он давно покинул официальный рейтинг и сосредоточился на собственном бренде теннисной атрибутики RS.

Со временем состояние шведа нормализовалось. Поначалу он не мог даже смотреть теннис из-за эмоций от завершения карьеры, но затем открыл новые возможности. «Иногда я вижу, как хорошо играют теннисисты моего поколения, которых я обыгрывал много раз. Я все равно думаю, что провел неплохую карьеру и ищу положительные моменты. Сейчас я работаю тренером и занимаюсь своим брендом. Все, что я делал с 12 лет, относилось к теннису, так что я никогда бы не покинул этот спорт», – рассказал Робин.

Джокович разрушил дуополию Роджера и Рафы, а Маррей, Вавринка и Дель Потро в разные моменты угрожали их доминированию. Но по иронии именно Содерлинг, пик которого продолжался меньше трех лет, предопределил расстановку сил в современном теннисе. Надаль взял на «Ролан Гаррос» еще восемь титулов и проиграл лишь однажды, но вылет от мощнейшего Джоковича в 2015-м не сравнился по эффекту с битвой против Содерлинга за шесть лет до этого.

Фанаты Рафы объяснили поражение от шведа проблемами с коленями и плохим состоянием испанца, но эти оправдания не изменили историю. Содерлинг остался одним из двух людей, победивших Надаля на его территории, а Федерер получил заветный титул. Именно тот мэйджор вывел соперничество Федерера и Надаля на новый уровень. Невероятный вылет еще сильнее мотивировал Рафу, а победа вдохновила Роджера. Спустя 11 лет очевидно, что сейчас теннис был бы другим без Робина Содерлинга.

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