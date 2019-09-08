Спасти Федерера и уйти из тенниса в 31. Победа Содерлинга над Надалем сделала Роджера легендой

Иногда несколько часов способны полностью изменить жизнь. Именно это произошло с 24-летним шведом Робином Содерлингом на парижском корте Филиппа Шатрие 31 мая 2009 года. Один из молодых талантов тура встретился с лидером рейтинга Надалем в четвертом раунде любимого турнира испанца. К тому моменту Рафа уже получил негласный титул короля «Ролан Гаррос» и грунта. Он выиграл на французском «Шлеме» 31 матч подряд и завоевал четыре титула.

Доминирование Надаля на грунте сделало его главным фаворитом «Ролан Гаррос»-2009 еще до турнира. В первых раундах испанец не проиграл ни сета. Его победа на турнире казалась настолько неизбежной, что на пресс-конференции перед матчем против Рафы журналист бесцеремонно спросил Содерлинга: «Как думаете, на этот раз Рафа снова станет чемпионом?» Еще одним доказательством силы Надаля было то, что в трех из четырех финалов в Париже он расправился с главным соперником Роджером Федерером. За год до этого швейцарец взял в матче против Надаля всего четыре гейма.

Никто не верил в победу Содерлинга, но уже тогда швед выделялся на фоне длинного списка безликих жертв Надаля. Рафа отлично знал соперника по длинному и тяжелому матчу на Уимблдоне в 2007-м. Он встретился с Содерлингом в третьем круге и надеялся на стремительный проход в следующую стадию, но матч превратился в пытку из-за соперника и погоды: дождь вынудил испанца и шведа выходить на корт восемь раз. Содерлинг добавил напряжения и передразнил знаменитый ритуал Рафы – издевательски подтянул шорты перед подачей.

Наезд Робина взбесил Надаля, но уничтожить соперника никак не получалось. При счете 2:0 по сетам в пользу Рафы швед не сломался психологически и выиграл две следующих партии. Испанец все-таки дожал Робина в решающем сете 7:5, но понял, насколько тяжело играть против сумасбродного шведа. К концу матча соперники настолько недолюбливали друг друга, что едва пожали руки. «Я поздоровался с ним раз семь, – пожаловался потом Надаль. – Он ни разу не ответил. Я спросил у других игроков: почти никто не сказал о нем ничего хорошего».

Ответ Рафы продолжил психологическое противостояние, но не смутил Содерлинга. «Если у меня проблемы с другим игроком, я говорю об этом лично», – насмешливо парировал Робин. Шведу нравился статус аутсайдера, который сражается против всех и нарушает планы элиты. Несмотря на бэкграунд и место Робина в топ-20 ATP, от матча в Париже в 2009-м не ждали ничего, кроме убедительной победы испанца. Надаль напоминал льва: он контролировал площадку, как джунгли, внушал ужас соперникам и гипнотизировал фанатов. Но в этот раз кое-что изменилось. Его соперник не согласился на роль жертвы.

«Иногда хорошие теннисисты выходят против Рафы на грунте и не верят на 100 процентов, что могут выиграть, – объяснил Содерлинг девять лет спустя. – Они надеются на это, но не верят. Из-за этого топ-игроки часто выигрывают матч даже до его начала, это психологическая победа». В тот день он с первых минут убедил Надаля, что не сдастся без боя. К тому же Париж заволокло облаками, перед матчем начался сильный ветер. Неидеальные условия нервировали Рафу, и уже в третьем гейме Содерлинг сделал брейк.

Содерлинг во время матча с Надалем на «Ролан Гаррос»-2009Getty Images

При счете 5:2 в свою пользу швед снова победил на подаче соперника и сотворил мини-сенсацию: Надаль проиграл сет на «Ролан Гаррос» впервые с финала-2007 против Федерера. Во второй партии Содерлинг не ослабил хватку. Рафа подавал на сет при счете 5:4, но швед выровнял ситуацию еще одним брейком. Через несколько минут Робин повел 6:5 и приблизился к очередному украденному гейму на чужой подаче, но Надаль невероятным усилием спас сет: сначала сравнял, а потом выиграл на тай-брейке.

Несмотря на победу во второй партии, ход встречи нервировал Рафу. Содерлинг играл максимально агрессивно и постоянно атаковал, а Надаль не привык к такой тактике соперника на грунте. При счете 3:3 Робин сделал очередной брейк, взял два гейма на своей подаче и снова повел в матче. В тот момент даже те, кто переключал каналы и никогда не увлекался теннисом, заинтересовались исходом. Они знали, что Рафа никогда не проигрывал на грунте, и чувствовали приближение сенсации.

Содерлингу уже покорилось одно уникальное достижение: никто до него не забирал у испанца два сета на «Ролан Гаррос». Федерер позже признался, что следил за матчем с таким напряжением, будто сам находился на корте. Надаль повел 2:0 на старте четвертого сета, но Содерлинг мгновенно отыгрался. С тех пор и до счета 6:6 каждый из игроков побеждал на своей подаче. Рафа не понимал, что происходит. На тай-брейке испанца накрыла паника, а Робин с автоматизмом робота выигрывал розыгрыш за розыгрышем. Когда он повел 6:1, остаток матча превратился в формальность. Надаль отыграл одно очко, но не справился со следующим мощным бэкхендом Содерлинга и отправил мяч в аут.

Надаль после поражения от СодерлингаGetty Images

Журналисты наперегонки дописывали отчеты с похожими заголовками про величайший шок в истории тенниса. Надаль не верил в случившееся и чуть не подписал по привычке одну из телевизионных камер, как делал после побед. Содерлинг торжествующе поднял руки и обошел корт. Один матч превратил его из талантливого игрока второго эшелона в одну из звезд и антагониста великого Надаля. Но Робин оказался не единственным человеком, карьеру которого изменил этот матч. Когда суета, восторг и потрясение первых минут улеглись, фанаты поняли, что после победы Содерлинга главным претендентом на французский трон стал Федерер.

Содерлинг после победы над Надалем.Getty Images

Трудно поверить, но в 2009-м неполный карьерный «Шлем» швейцарца никого не удивлял. Беременность жены Мирки и пять лет разницы с Надалем убедили теннисную тусовку в том, что скоро Федереру будет не до грунтовых схваток, а когда он опомнится, лучшие годы пройдут. Роджер все равно оставался самым титулованным и известным теннисистом, но даже фанаты швейцарца понимали, что статус легенды пошатнется без четвертого «Большого шлема».

В 2009-м Федерер шел по турнирной сетке намного тяжелее Надаляь. Швейцарец проиграл по сету Хосе Акасусо и Поль-Анри Матьё, а на следующий день после вылета Рафы чуть не повторил его судьбу в матче с Томми Хаасом. Позже немец рассказал, что чувствовал себя в идеальной форме, а поражение Надаля мотивировало его не меньше, чем Роджера: все оставшиеся на турнире поняли, что у них появился шанс на победу.

Хаас вел у Федерера 2:0 и находился в шаге от брейка при счете 4:3 в первом сете, но один спасенный мяч швейцарца перевернул ход встречи. Роджер выиграл три сета подряд и вышел в следующий раунд. Оставшаяся часть турнира превратилась для него в один из главных вызовов карьеры: Федерер понял, что лучшей возможности украсть «Ролан Гаррос» у Надаля не появится, но это лишь дополнительно давило на него.

«Когда Надаль проиграл, появились ожидания, – вспомнил Федерер. – Журналисты говорили, что я либо выиграю сейчас, либо уже никогда. Следующие девять дней показались вечностью. Я понял, что турнир лишь усложнился из-за давления». Несмотря на психологические трудности, Роджер выиграл у Гаэля Монфиса и в пяти сетах переборол Хуана Мартина дель Потро. Теперь от заветного титула его отделял один матч и один соперник – шведский кошмар Надаля.

«Это стало бы для него либо вишенкой на торте, либо неподъемным грузом, – объяснил значение финала бывший тренер Федерера Пол Аннакон. – Последняя маленькая деталь отделяла его от того Роджера, которым он стал сегодня». Возможно, именно матч против Содерлинга нагляднее всего показал величие швейцарца: в самый напряженный момент карьеры он вышел против непробиваемого соперника и взял первый сет со счетом 6:1. После этого победа Роджера не вызывала сомнений – он двигался энергичнее шведа, вырвал вторую партию на тай-брейке и завершил матч в третьем сете.

С тех пор Федерер ни разу не повторил достижение на «Ролан Гаррос», но именно победа в 2009-м спасла его от неприятных аргументов в споре о величайшем теннисисте. Если бы за всю карьеру Роджер собрал титулы лишь на трех «Шлемах», фанаты Рафы всегда имели бы решающий аргумент в пользу кумира: испанец не раз побеждал на Уимблдоне, пока Федерер мучился в Париже. «Я чувствовал себя ментально истощенным, каждый из четырех последних матчей превратился для меня в финал», – рассказал Роджер. Несмотря на состояние, через месяц швейцарец взял еще один мэйджор в Лондоне и вырвался вперед в схватке с Надалем.

Возможно, Федерер верил, что снял проклятие «Ролан Гаррос» и теперь завоюет в Париже не один титул, но уже через год Содерлинг взял реванш у швейцарца в четвертьфинале. К тому времени Робин уже выиграл пять титулов ATP и поднялся на пятое место в рейтинге, но именно повторение прошлогодних достижений в Париже убедило экспертов и зрителей в потенциале шведа. Содерлинг обыграл действующего чемпиона в четырех сетах, а Федерер вылетел с мэйджора до полуфинала впервые за 24 турнира.

В финале-2010 Робин снова встретился с Надалем. На этот раз каждый, кто слышал о теннисе, предвкушал мощнейшую битву с непредсказуемым исходом: месть великого чемпиона или еще одна сенсация от претендента. «За последний год его характер улучшился, – слегка надменно сказал Рафа про соперника перед финалом. – Теперь он здоровается чаще». Поражение в прошлом году по-особенному настроило испанца: на этот раз он доминировал на корте, несмотря на неудобный стиль шведа.

Через год после самого обидного поражения в карьере Надаль не оставил Содерлингу ни шанса. Getty Images

Надаль завершил матч в трех партиях и ни в одном сете не отдал Содерлингу больше четырех геймов. Швед так и не добился первого «Шлема», но два финала «Ролан Гаррос» подряд все равно убедили в его таланте. Некоторые увидели в его агрессивном и мощном стиле спасение от гениальных импровизаций Федерера, другие запомнили шведа как единственного равного Надалю на грунте. Независимо от личных предпочтений болельщики сошлись в том, что именно Содерлинг бросит вызов великому дуэту в ближайшие годы. В тот момент никто не предполагал, что карьера задиристого шведа в теннисе оборвется еще до конца следующего сезона из-за мононуклеоза.

Уничтожающий иммунитет человека вирус – чуть ли не самое распространенное заболевание среди теннисистов. От него пострадали Марио Анчич, Джон Изнер, Энди Роддик, Николь Вайдишова и еще десяток спортсменов, а в 2008-м мононуклеоз диагностировали у Федерера. Именно тогда Надаль в очередной раз выиграл у швейцарца на «Ролан Гаррос», повторил достижение на Уимблдоне и отобрал звание первой ракетки мира. Но Федерер справился с болезнью, уже в сентябре победил на US Open и вернул первую строчку в рейтинге. Содерлингу повезло меньше.

Есть несколько объяснений, почему именно теннисисты часто болеют мононуклеозом. Во-первых (как и другие спортсмены), они часто списывают первичные симптомы заболевания на простуду и продолжают тренировки, пока вирус развивается. Во-вторых, они летают больше, чем любые другие спортсмены, а длительные перелеты в разные части света добивают подточенный болезнью иммунитет. «Если бы я лучше слушал тело, то избежал бы этого, – признался Содерлинг. – Теперь мое состояние меняется день ото дня». Уже скоро врачи запретили ему заниматься на корте дольше 40 минут даже при хорошем самочувствии.

Мононуклеоз опасен непостоянными симптомами: в один день тебя лихорадит как при ангине, в другой день становится лучше, но скоро жар возвращается. Увеличенные лимфоузлы, слабость и ломота во всем теле, воспаление селезенки и высокая температура закрыли для Содерлинга путь на вершину теннисного мира. Он не поднялся выше четвертого места, пропустил остаток сезона-2011 и с тех пор не играл на профессиональном уровне, хотя официально завершил карьеру лишь в 2015-м. К тому моменту он давно покинул официальный рейтинг и сосредоточился на собственном бренде теннисной атрибутики RS.

Со временем состояние шведа нормализовалось. Поначалу он не мог даже смотреть теннис из-за эмоций от завершения карьеры, но затем открыл новые возможности. «Иногда я вижу, как хорошо играют теннисисты моего поколения, которых я обыгрывал много раз. Я все равно думаю, что провел неплохую карьеру и ищу положительные моменты. Сейчас я работаю тренером и занимаюсь своим брендом. Все, что я делал с 12 лет, относилось к теннису, так что я никогда бы не покинул этот спорт», – рассказал Робин.

Джокович разрушил дуополию Роджера и Рафы, а Маррей, Вавринка и Дель Потро в разные моменты угрожали их доминированию. Но по иронии именно Содерлинг, пик которого продолжался меньше трех лет, предопределил расстановку сил в современном теннисе. Надаль взял на «Ролан Гаррос» еще восемь титулов и проиграл лишь однажды, но вылет от мощнейшего Джоковича в 2015-м не сравнился по эффекту с битвой против Содерлинга за шесть лет до этого.

Фанаты Рафы объяснили поражение от шведа проблемами с коленями и плохим состоянием испанца, но эти оправдания не изменили историю. Содерлинг остался одним из двух людей, победивших Надаля на его территории, а Федерер получил заветный титул. Именно тот мэйджор вывел соперничество Федерера и Надаля на новый уровень. Невероятный вылет еще сильнее мотивировал Рафу, а победа вдохновила Роджера. Спустя 11 лет очевидно, что сейчас теннис был бы другим без Робина Содерлинга.

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