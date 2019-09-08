Даниил Медведев

Когда последний раз русский теннисист играл в финале мэйджора?

14 лет назад. В 2005 году Марат Сафин в полуфинале Australian Open убрал Роджера Федерера, а в главном матче – хозяина корта Ллейтона Хьюитта. После мэйджоры выигрывали прекрасные русские девушки, брал Итоговый турнир Николай Давыденко. Но с мужскими «шлемами» – как отрезало.

Форма Надаля и Медведева перед US Open

Даниил провел впечатляющую американскую серию, дойдя до финала на трех турнирах подряд. В Вашингтоне и Монреале русский теннисист проиграл – сильнее оказались Ник Кирьос и как раз Надаль. Зато в Цинциннати Медведев взял первый «Мастерс», по ходу турнира обыграв Новака Джоковича.

Надаль между Уимблдоном и US Open сыграл только в одном турнире – как раз в Монреале.

Рафаэль НадальGetty Images

Путь к финалу

Надалю повезло с сеткой. Когда в соперниках в 1/4 и 1/2 финала: Диего Шварцман и Маттео Берреттини (при всем к ним уважении) – это большая удача. Неудивительно, что Рафа до финала проиграл лишь сет – Марину Чиличу.

Медведеву пришлось бороться не только с соперниками, но с физическим состоянием – у Даниила регулярно сводило ноги, болели пах и плечо. Все матчи русский теннисист закончил в четырех сетах, кроме первого и последнего – Григора Димитрова Медведев победил в трех партиях.

Самым сложным был четвертьфинал против Стэна Вавринки, который до этого вместе с травмой преградил путь Новаку Джоковичу.

Точное время, где смотреть

Мужской финал начнется не ранее 23:00 по Москве. Покажет матч Eurosport 1 и Eurosport Player.

Даниил МедведевEurosport

Прогноз

Многое будет зависеть от того, хватит ли сил Медведеву. Он провел за месяц более 20 матчей, что не может не сказаться на свежести (даже с учетом дня отдыха). Скорее всего, Надаль, который в Нью-Йорке находится в отличной форме, возьмет матч в 3-4 сетах. Но Даниил уже доказал, что сбрасывать со счетом его нельзя никогда.

Котировки букмекеров

Победа Медведева – 5,13

Победа Надаля – 1,19

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