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Медведев против Надаля. Все о главном матче года в русском теннисе

Медведев против Надаля. Все о главном матче года в русском теннисе
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

До главного титула в карьере – один шаг.

Когда последний раз русский теннисист играл в финале мэйджора?

14 лет назад. В 2005 году Марат Сафин в полуфинале Australian Open убрал Роджера Федерера, а в главном матче – хозяина корта Ллейтона Хьюитта. После мэйджоры выигрывали прекрасные русские девушки, брал Итоговый турнир Николай Давыденко. Но с мужскими «шлемами» – как отрезало.

Форма Надаля и Медведева перед US Open

Даниил провел впечатляющую американскую серию, дойдя до финала на трех турнирах подряд. В Вашингтоне и Монреале русский теннисист проиграл – сильнее оказались Ник Кирьос и как раз Надаль. Зато в Цинциннати Медведев взял первый «Мастерс», по ходу турнира обыграв Новака Джоковича.

Надаль между Уимблдоном и US Open сыграл только в одном турнире – как раз в Монреале.

Рафаэль Надаль

Рафаэль НадальGetty Images

Путь к финалу

Надалю повезло с сеткой. Когда в соперниках в 1/4 и 1/2 финала: Диего Шварцман и Маттео Берреттини (при всем к ним уважении) – это большая удача. Неудивительно, что Рафа до финала проиграл лишь сет – Марину Чиличу.

Медведеву пришлось бороться не только с соперниками, но с физическим состоянием – у Даниила регулярно сводило ноги, болели пах и плечо. Все матчи русский теннисист закончил в четырех сетах, кроме первого и последнего – Григора Димитрова Медведев победил в трех партиях.

Самым сложным был четвертьфинал против Стэна Вавринки, который до этого вместе с травмой преградил путь Новаку Джоковичу.

Точное время, где смотреть

Мужской финал начнется не ранее 23:00 по Москве. Покажет матч Eurosport 1 и Eurosport Player.

Даниил Медведев

Даниил МедведевEurosport

Прогноз

Многое будет зависеть от того, хватит ли сил Медведеву. Он провел за месяц более 20 матчей, что не может не сказаться на свежести (даже с учетом дня отдыха). Скорее всего, Надаль, который в Нью-Йорке находится в отличной форме, возьмет матч в 3-4 сетах. Но Даниил уже доказал, что сбрасывать со счетом его нельзя никогда.

Котировки букмекеров

Победа Медведева – 5,13

Победа Надаля – 1,19

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