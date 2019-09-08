На Eurosport 1 началась трансляция парного женского финала US Open, в котором сошлись две белорусские теннисистки. Виктория Азаренко в паре с Эшли Барти с одной стороны, Арина Соболенко с Элис Мертенс – с другой.

Трансляцию игры уже ведет Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.

Для двукратной чемпионки одиночных «Шлемов» Азаренко это четвертый парный финал. Три предыдущие попытки она не использовала.

Соболенко впервые играет в финале мэйджора в любом разряде.

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