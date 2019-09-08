Первая ракетка России Даниил Медведев претендует на первый титул турниров «Большого шлема». Противостоит ему сам Рафаэль Надаль.

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Для Медведева это первый финал мэйджоров в карьере. Надаль – трехкратный победитель Открытого чемпионата США.

Даниил квалифицировался на Итоговый турнир года в Лондоне, где также выступят Джокович, Надаль и Федерер.

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