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🎾Смотри матч года на Eurosport 1! Медведев и Надаль сражаются за трофей US Open
Битва за корону американского мэйджора.
Первая ракетка России Даниил Медведев претендует на первый титул турниров «Большого шлема». Противостоит ему сам Рафаэль Надаль.
Трансляцию игры уже ведет Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу. А еще можно следить за онлайн-трансляцией на Eurosport.ru!
- Для Медведева это первый финал мэйджоров в карьере. Надаль – трехкратный победитель Открытого чемпионата США.
- Даниил квалифицировался на Итоговый турнир года в Лондоне, где также выступят Джокович, Надаль и Федерер.
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