Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элиc Мертенс стали триумфаторами женского парного разряда US Open. В финале они обыграли еще одну теннисистку из Белоруссии Викторию Азаренко и Эшли Барти из Австралии со счетом 7:5, 7:5.

Титульный матч продолжался 1 час 36 минут. Арина и Элис реализовали все четыре брейк-пойнта, отдав соперницам две свои подачи. У них пять эйсов против двух у Виктории и Эшли.

И для Соболенко, и для Мертенс это первый триумф на турнирах «Большого шлема» в любом разряде.

У женщин-одиночниц чемпионкой стала 19-летняя канадка Бьянка Андрееску.

US Open завершится мужским финалом Даниил Медведев – Рафаэль Надаль.

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