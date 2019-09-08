Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин оценил шансы россиянина Даниила Медведева на успех в финале US Open.

«Финал – такой же матч, как и все предыдущие. Ничего сверхъестественного делать не надо: массаж, разминка – и в бой. Единственное, что посоветовал бы ему, – поменьше слушать пафосных речей в свой адрес. Не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Залогом успеха должна быть концентрация.

Только дилетанты могут рассуждать, что из-за большого количества матчей у него возникло эмоциональное выгорание. Не согласен и с утверждениями об усталости. Напротив, сейчас он в тонусе и осознанно шел к этой цели. Когда побеждать, если не сейчас? Не надо придумывать истории о том, что ему может что-то помешать.

Медведев не то чтобы на голову выше и априори лучше Надаля, просто у него отличные шансы на успех. Физика его не подкачает, парень молодой, с мозгами, играет мощно. Он точно не испугается. Рафа, поверьте, хочет победить сильнее, чем Даня. Проиграть сопернику, который младше тебя, – слишком болезненный удар. Но в целом, да, Медведев, по идее, будет играть свободнее, ведь на него ничего давит, от Надаля же ничего, кроме победы, никто не ждет, и это может его сломить», – сказал Сафин RT.

Финал между Медведевым и Надалем пройдет 8 сентября, начало игры – не ранее 23:00 мск.

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