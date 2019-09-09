Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале US Open испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Матч продолжался 4 часа 49 минут.

На счету Медведева 14 эйсов, 4 двойных и 5 брейков. Рафа настрелял 5 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и сделал 6 брейков. Россиянин превзошел испанца по виннерам (75 против 62).

Счет в личном противостоянии стал 2-0 в пользу Надаля.

Надаль в четвертый раз в карьере победил на US Open. Ранее он брал трофей в 2010, 2013 и 2017 годах.

Рафа выиграл 19-й «Шлем» в карьере.

Для Медведева это был первый финал мэйджора.

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