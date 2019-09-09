Медведев и Надаль подарили шедевральный финал. Он круче битвы Новака и Роджера на Уимблдоне

Перед церемоний награждения на большом экране «Эша» показали фрагменты 19 побед Надаля на «Шлемах». Испанец расплакался, а Медведев иронично парировал во время своей речи: «Интересно, что бы они показали, выиграй я этот матч?» Русский парень был близок к первой статусной победе в карьере, и упустил ее только из-за дефицита встреч подобного масштаба.

В начале пути к финалу US Open Даня поссорился с американскими фанатами, но именно их поддержка помогла Медведеву не сдуться после двух проигранных партий и счета 2:4 в третьей. У затейпированного с ног до головы россиянина откуда-то взялись силы на камбэк, после чего началось настоящее веселье. Матч затянулся на 4 часа 49 минут, а соперники наколотили столько чумовых розыгрышей, что весь понедельник можно ставить на сайт одни только хайлаты этого высококонцентрированного теннисного счастья.

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После финала Уимблдона-2019 между Федерером и Джоковичем казалось, что еще не скоро удастся повторить по красоте и драме ту рубку. У Даниила и Рафы это получилось, хотя предпосылок к этому почти не было – в прошлом месяце в финале Монреаля Медведев развалился после первого проигранного сета и во втором отхватил баранку. На этот раз Даня показал, насколько он прибавил всего за месяц после той встречи. «Посмотрите, Надаль так нервничает, что скоро потеряет оставшиеся волосы», – пошутил во время трансляции Марат Сафин.

В последний раз таким потерянным после проигранной третьей партии Надаль выглядел 10 лет назад в матче против Содерлинга на «Ролан Гаррос». Испанский топ лишь в последний момент поверил, что русский теннисист способен отобрать у него титул, на завоевание которого букмекеры давали перед игрой коэффициент 1,20.

Рафаэль Надаль и Даниил МедведевGetty Images

Основная черта перевоплощения и прогресса Медведева в последние полгода – постоянный поиск оптимальной игры и ритма во время матча. Анна Чакветадзе перед битвой предупредила, что Медведев не любит играть по высоким топ-спинам, как у Надаля, которые он посылает под бэкхенд. В первые два сета Даня показал слабую способность обрабатывать такие мячи, но постепенно приспособился. В конце игры дошло до того, что русский игрок перебивал форхенд соперника, словно в него вселился Джокович образца 2016-го.

В истории противостояния Ноле и Роджера есть три матча, в которых у серба на матчболах соперника словно включался автопилот – с Даней в Нью-Йорке произошло что-то похожее. Полное отсутствие нервов и заряд на борьбу. Он не проиграл этот матч заранее, и поэтому так близко подобрался к трофею. Не хватило того, что обычно мешает многим бесшлемным теннисистам в финалах – они слишком подвержены желаниям публики. Например, Берриттини был очень хорош в первом сете полуфинала с Рафой, но после нескольких укороченных стал штамповать их, а испанец быстро подстроился. Медведев допустил похожую ошибку.

За матч Даня исполнил больше двух десятков укороченных, реализация которых оказалась никудышней. Надаль добегал до всех мячей и здорово перекрывал сетку. Медведев не смог сохранить холодной голову на решающий сет – он позволил сопернику сделать два ключевых брейка в геймах, в которых вел 40-0 и 30-0. Вполне вероятно, выстой в этот период русский теннисист, расконцентрированный Надаль сам бы отдал матч. Теперь Даня прошел эту школу выживания и в новом сезоне взлетит еще выше.

После финала Уимблдона Джокович и Федерер едва стояли на церемонии вручения трофея. 23-летний же Медведев совершенно не выглядел человеком, который вот-вот потеряет сознание. В глазах Дани читалось принятие поражения, которое даст уверенность для побед на будущих «Шлемах». И не только потому, что он не влетел со счетом 0:3. По игре россиянин ничем не уступает топам, осталось лишь научиться закрепляться на высоте и работать над концентрацией. Подобный этап проходили все великие игроки – достаточно вспомнить, что тот же Федерер выиграл первый «Шлем» только в 22 года.

Даниил Медведев – Рафаэль Надаль – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6

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