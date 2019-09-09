Финалист US Open Даниил Медведев рассказал, что по ходу матча был готов к поражению от Рафаэля Надаля в трех сетах.

«Если честно, в третьем сете я уже обдумывал, что через несколько минут скажу в своей речи после поражения. Но потом решил, что нужно бороться за каждый мяч, хотя выиграть, пожалуй, все равно нереально. Но потом вы видели, что из этого получилось.

Я хочу поздравить Рафу. 19-й титул «Большого шлема» – это что-то невероятное. Когда я смотрел на экран после матча, там показывали его первый титул, второй, девятнадцатый. Я подумал: «А если бы выиграл я, что бы они показали?» Миллионы детей следят за теннисом благодаря тебе, и это прекрасно. Спасибо», – заявил 23-летний Медведев.

Видео - Послематчевое интервью Медведева, в котором он иронично сравнил свои титулы и титулы Надаля 04:48

«Я точно запомню сегодняшний вечер. Уверен, что Рафа тоже помнит своей первый финал, хотя он выиграл его, а я проиграл. Это был потрясающий матч, удивительная для меня история. Это лето для меня удивительное, я запомню каждый его момент. У меня действительно хорошая память, если говорить о теннисе. Я буду помнить это, даже когда мне исполнится 70 лет.

Перед US Open моим лучшим результатом был четвертый раунд. Здесь у меня были некоторые физические проблемы, иногда я играл не так хорошо, как хотел. Но мне удалось выйти в финал и дать классный бой одному из лучших игроков в истории тенниса. Так что отдам себе должное. Надеюсь, что я очень вырос, но мне нужно продолжать и становиться еще лучше», – сказал Даниил на пресс-конференции.

Надаль выиграл финальный поединок со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

У женщин победительницей турнира стала 19-летняя канадка Бьянка Андрееску.

Медведев и Надаль подарили шедевральный финал. Он круче битвы Новака и Роджера на Уимблдоне

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