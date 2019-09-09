Испанский теннисист Рафаэль Надаль отдал должное Даниилу Медведеву, которого обыграл в финале US Open в пяти сетах.

«У него было отличное лето, и сегодня все увидели, почему он стал четвертой ракеткой мира в свои 23 года. Он невероятно действовал, это была хорошая работа с его стороны и со стороны его команды. У него будет еще много шансов завоевать здесь титул», – заявил 33-летний Надаль.

«То, как Даниил боролся, как он играл – это путь чемпиона. Просто молодец. Я действительно верю, что у него будет еще очень много шансов. Ему 23 года, только 23. И у него большое-большое будущее. Да, я верю, что он выиграет «Большой шлем», или два, почему нет? Посмотрим. В этой жизни нельзя предсказать будущее, но его карьера видится мне очень и очень хорошей», – сказал испанец на пресс-конференции.

Надаль выиграл финальный поединок со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

По итогам US Open Медведев поднимется с пятого места рейтинга ATP на четвертое.

Медведев и Надаль подарили шедевральный финал. Он круче битвы Новака и Роджера на Уимблдоне

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